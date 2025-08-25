為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    鱷龜變「餓龜」！ 遭主人遺忘1年 瘦成「殼包骨」奇蹟存活

    中國廣東一隻鱷龜被遺忘在了箱底1年，竟然還活著，只是瘦成了皮包骨。（影片截圖）

    2025/08/25 11:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣東一名龜類飼主，近日清理家中雜物時，竟意外發現一隻被他遺忘在箱底長達1年的鱷龜。這隻鱷龜雖然奇蹟般地存活下來，卻已餓到身形枯槁、四肢萎縮，瘦成了名符其實的「殼包骨」，驚悚模樣引發中國網友熱議，並將其封為「龜堅強」。

    療傷不成反遭遺忘 一年後瘦成「骷髏龜」

    根據中國媒體報導，這名飼主阿偉（化名）1年前從其他玩家手中接手這隻鱷龜，因發現其身上有外傷，便將牠單獨置於箱底，打算以藥水浸泡療傷。未料，由於家中飼養的龜類數量實在太多，阿偉竟就此將牠徹底遺忘，直到最近才猛然想起。

    阿偉在社群媒體上發布的影片顯示，這隻鱷龜的身軀已嚴重消瘦，與巨大的龜殼不成比例，四肢更是瘦骨嶙峋，幾乎只剩一層皮緊貼著骨頭。若非牠仍能緩慢地活動，幾乎會被誤認為一具乾屍。驚人的畫面隨即引爆網友討論，紛紛以「鱷龜變餓龜」、「骷髏龜」來形容牠的慘況。

    「龜堅強」非個案 網友歪樓分享虐龜奇聞

    這起事件也意外釣出其他飼主的類似經歷。一名網友分享，自己養的烏龜曾失蹤在床底2個月，被發現時也是瘦得不成人形、滿身蜘蛛網。更誇張的是，另一名網友「愉悅」竟貼出一張全身長滿綠色水草的烏龜照片，並毫不在意地表示：「原本想餓死牠，丟陽台1年都不死，只能繼續養了。」其言論令人咋舌。

    目前，這隻「龜堅強」鱷龜正在阿偉的照料下逐步恢復。阿偉表示，雖然網友建議多餵魚蝦為牠補充營養，但考量到牠的腸胃可能因長期飢餓而萎縮，目前仍以少量多餐的方式，讓他慢慢調理恢復。

