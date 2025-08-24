為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    立陶宛年度柯基犬賽跑 百隻短腿毛孩飛奔萌翻全場

    立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場。（美聯社）

    立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場。（美聯社）

    2025/08/24 20:09

    〔中央社〕立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場，超過120隻、來自6個國家的柯基犬齊聚一堂參加5項比賽。不只比速度，還拼創意、聲量與智慧，為立陶宛夏季尾聲注入滿滿活力與歡笑。

    「柯基犬賽跑」（Corgi Race 2025）活動創辦人米須卡斯（Edvinas Miškas）是2隻柯基犬的飼主。他表示，這個活動是在疫情期間因無聊而與朋友臨時起意舉辦，沒想到意外受到熱烈歡迎。隨著規模逐年擴大，今年已邁入第4屆，吸引數千名民眾參與。

    今年活動設有5項賽事，包括大聲量競賽、拼圖解謎、單「狗」衝刺，以及最受觀眾喜愛的創意裝扮比賽和柯基犬賽跑。

    在大聲量競賽中，柯基犬需依飼主指令對麥克風吠叫，聲量大小決定勝負。拼圖解謎則考驗狗狗的智慧與「貪吃程度」，比誰能從益智覓食玩具中拿到最多零食。

    不讓毛孩專美於前，許多飼主也精心打扮共同參加創意裝扮比賽。今年的造型五花八門，包括3隻「小飛機」柯基犬，還有隊伍化身哈利波特小說中的「三頭犬」，甚至連最近在立陶宛爆紅的Labubu玩偶也成了參賽靈感。

    比賽過程笑料百出，有的柯基犬只顧討零食不聽指令，有的拼命甩掉裝飾，甚至還有1隻狗狗當場對著盆栽小便，引來觀眾哄堂大笑。

    活動的重頭戲是仿照賽馬形式舉行的柯基犬賽跑，每場有8隻柯基犬同場較勁，看誰能最快衝過50公尺跑道，奔向在終點等待的飼主懷抱。柯基犬們圓滾的身形與小短腿拼命奔跑的模樣萌翻全場，現場歡呼聲與笑聲此起彼落。

    來自拉脫維亞的參賽者維多利亞（Viktorija）是透過臉書得知消息後特地報名前來。她說，「柯基犬賽跑」不僅對飼主和觀眾有趣，對狗狗而言更是絕佳的社交場合，她已計畫明年再度參賽。

    活動負責人比洛索瓦特（Dovilė Bielousovaitė）表示，他們持續舉辦比賽的原因很簡單：「沒有什麼比看著數十隻柯基犬全力奔跑、數千名民眾同時歡呼和大笑更令人感動的了。」

    她強調，這場比賽不只是衝向終點線的競速，而是希望營造一種傳統，讓維爾紐斯的氛圍更輕鬆、更溫暖、更緊密。他們將持續透過活動凝聚城市的歡樂氛圍，並以推廣維爾紐斯成為「歐洲柯基之都」為目標。

    立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場。（美聯社）

    立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場。（美聯社）

    立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場。（法新社）

    立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「柯基犬賽跑」23日熱鬧登場。（法新社）

    「柯基犬賽跑」中的創意造型比賽笑料不斷。（法新社）

    「柯基犬賽跑」中的創意造型比賽笑料不斷。（法新社）

    「柯基犬賽跑」中的創意造型比賽笑料不斷。（美聯社）

    「柯基犬賽跑」中的創意造型比賽笑料不斷。（美聯社）

