你被騙了500年！ 麥卡托地圖「縮小非洲」 非盟背書抵制

2025/08/24 13:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，一張誤導世人近500年的世界地圖，正迎來一場來自非洲大陸的「正名運動」。非洲倡議團體發起一場全球性的線上運動，要求各級學校與國際組織，揚棄將非洲大陸嚴重「縮水」的16世紀「麥卡托投影法」（Mercator projection）地圖，改用能呈現各洲真實比例的現代地圖，以還給非洲乃至全世界一個真實的世界觀。

視覺騙局：非洲竟與格陵蘭一般大

這場「為非洲正名」的運動，上週獲得了由55個成員國組成的非洲聯盟（AU）正式背書，堪稱一項重大里程碑。在當今全球最普及的麥卡托地圖上，格陵蘭看起來竟與非洲大陸差不多大；然而，事實上，非洲的真實面積，足以輕鬆裝下14個格陵蘭。

麥卡托地圖由16世紀出身於法蘭德斯地區（Flanders，約在今日比利時一帶）的地圖學家麥卡托（Gerardus Mercator）繪製，其初衷是為了方便歐洲航海家在海上導航。為求航線呈現直線，該地圖嚴重扭曲了陸塊的真實比例，將靠近兩極的歐洲與北美洲等地區不成比例地放大，卻大幅縮小了位於赤道附近的非洲與南美洲。

這場運動由「非洲無濾鏡」（Africa No Filter）與「為非洲發聲」（Speak Up Africa）兩個倡議團體共同發起，旨在推動各界採用2018年問世的「等積地球投影法」（Equal Earth projection）地圖，該地圖能準確呈現地球的曲率與各大陸的真實面積比例。

「為非洲發聲」共同創辦人恩迪亞耶（Fara Ndiaye）警告，失真地圖會讓好幾代人「對非洲在世界上的角色，產生一種充滿偏見的觀點。」她強調，這不僅是非洲議題，更是全球性的真相問題，因為一個被縮水的非洲形象，會大大削弱其重要性。

美國雪城大學地理學教授蒙莫尼爾（Mark Monmonier）也直言，麥卡托投影法早已過時，「除了在16世紀作為狹隘的導航應用外，完全沒有理由繼續使用它。」

