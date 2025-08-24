為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驚悚！ 為防母子亂倫 法國海洋公園竟幫虎鯨「打手槍」

    圖為法國海洋世界內的虎鯨母親維琪（前）與牠的兒子凱喬（後）2011年的合影。如今凱喬已屆青春期，園方竟以「避免母子亂倫」為由，對其進行人工性刺激，引發巨大倫理爭議。（法新社資料照）

    圖為法國海洋世界內的虎鯨母親維琪（前）與牠的兒子凱喬（後）2011年的合影。如今凱喬已屆青春期，園方竟以「避免母子亂倫」為由，對其進行人工性刺激，引發巨大倫理爭議。（法新社資料照）

    2025/08/24 11:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，法國南部一家已關閉的海洋公園「海洋世界」（Marineland Antibes），近日爆出驚人畫面，園方訓練員竟以人工方式，為園內一頭青春期的雄性虎鯨（殺人鯨）進行「性刺激」，理由是為了避免牠與自己的母親亂倫。此舉不僅讓動物權利組織痛批是「道德淪喪的新下限」，更凸顯圈養動物的倫理悲歌。

    這家海洋公園因應法國禁令已於一月關閉。園內僅存的虎鯨母子，24歲的母親維琪（Wikie）與11歲的兒子凱喬（Keijo），因安置問題喬不攏，至今仍被困在原地的水池中。

    驚悚畫面曝光 母親被迫旁觀

    動保團體「破浪者」（TideBreakers）上週公布的空拍影片顯示，凱喬被單獨關在水池，腹部朝上，一名訓練員抓住其胸鰭，另一人則對其進行性刺激，凱喬則在水中不斷扭動。與此同時，牠的母親維琪就在相鄰的水池中，朝著兒子的方向望著。

    海洋世界管理層向BBC證實此事，並辯稱此舉「必要」，是為緩解凱喬的性衝動，「避免牠與母親亂倫，也為了防止牠們打鬥受傷」，並強調過程「自然且完全無痛」。

    園方稱防亂倫 專家打臉：為採精圖利

    然而，前虎鯨訓練員葛林（Valerie Greene）駁斥此說法，直指這種行為只用於為人工授精採集精液，質疑園方意圖將精液出售給繁殖法規較寬鬆的日本圖利。

    儘管園方與法國官方均否認，葛林仍痛批：「當凱喬迫切需要救援時，這件事卻成了優先事項，實在可悲…訓練員為虎鯨提供性紓解，是圈養產業道德破產的行為中，一個墮落的新下限。」

