    首頁　>　蒐奇

    人類演化史現「第三類人」！ 30萬年前希臘神祕頭骨揭密

    圖為希臘佩特拉羅納洞穴頭骨的復原模型，重現其當初被發現時附著於洞穴牆壁的樣貌。最新研究將此頭骨定年為約30萬年前，並認為其屬於已滅絕的海德堡人。（圖：Nadina, CC BY-SA 3.0）

    2025/08/24 08:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Live Science》報導，最新發表於《人類演化期刊》（Journal of Human Evolution）的研究指出，一個多年前在希臘洞穴中發現、甚至有鐘乳石從中長出的神祕頭骨，其身世謎團終於解開，這顆頭骨的年代可追溯至約30萬年前，且既不屬於現代人類（Homo sapiens），也非尼安德塔人（Neanderthal），可能屬於一個已滅絕的古老人種。

    這顆被稱為「佩特拉羅納頭骨」（Petralona skull）的化石，據稱於1960年在希臘北部的佩特拉羅納洞穴（Petralona Cave）被發現時，是附著在洞穴的牆壁上。數十年來，其在人類演化家族樹上的確切位置與年代，一直是學術界爭論不休的謎題，其年代估計從17萬年到70萬年不等，範圍極廣。

    明顯與現代人類及尼安德塔人不同 科學界稱為海德堡人

    然而，倫敦自然史博物館的古人類學家、研究共同作者斯特林格（Chris Stringer）指出，這項最新研究終於為謎團帶來曙光。研究團隊利用「鈾系定年法」（uranium-series dating），精準測定了從頭骨上突出的方解石（calcite）年代，確認其至少有27萬7000年的歷史。斯特林格分析，由於洞穴中方解石生成速度相當快，頭骨本身被覆蓋的時間差應該不長，因此可以合理推斷，這顆頭骨主人的生存年代，約在30萬年前。

    斯特林格表示，佩特拉羅納頭骨的形態特徵，明顯與現代人類及尼安德塔人不同。新的年代數據支持了一種觀點：在更新世中期的歐洲，除了演化中的尼安德塔人之外，還同時並存著另一支獨特的古老人類族群，科學界廣泛將其稱為海德堡人（Homo heidelbergensis）。

    此一結論也與非洲尚比亞發現的相似「卡布韋頭骨」（Kabwe skull）遙相呼應，意味著遠古歐亞大陸上，可能存在著遠比我們想像更為複雜的「多人群並存」景象。

