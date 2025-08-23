1片貴到能買房！日本水族館壓克力玻璃前「直白警告標語」爆紅

位於愛知縣蒲郡市的竹島水族館，近來因數張「直白的警告標語」在網上爆紅。（圖擷取自@takesuiaquarium 社群平台「X」）

2025/08/23 18:51

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無論來自哪一國或哪種行業，都有適用網傳「每張離奇公告牌背後，都有一段故事」這句話。近來有日本網友分享，他去愛知縣蒲郡市的一間水族館參觀時，注意到一面壓克力玻璃水槽前，被館方貼上數張顏色醒目、內文直白說明玻璃多昂貴的警告標語，照片曝光後，立即在社群平台掀起破千萬網友關注。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Yukarinhocha」的日本網友，13日前往位於愛知縣蒲郡市的竹島水族館參觀，期間注意到其中一區的壓克力玻璃水槽前，張貼多張以黃底紅字寫出來的警示標語，內容除了提醒遊客不要對壓克力玻璃做出「敲」、「踢」、「站立」等行為，還詳細寫滿各種關於壓克力玻璃價值的話語。

請繼續往下閱讀...

從照片顯示，館方的舉例包含「這片壓克力玻璃貴到可以買一棟房子」、「這片壓克力玻璃真的超貴，足以讓你連續10年每天吃高級鰻魚飯」，「光是這片壓克力玻璃，就能去買BMW、法拉利等高級豪車，比我們家館長的車還貴」，以及「單是這片壓克力玻璃，就足以讓人你一邊住外面4年，一邊讀私立大學到畢業都不用繳學費喔」。

文章曝光後，吸引逾1900多萬人次瀏覽，館方異常直白的警告，令眾人好奇水族館的壓克力玻璃，在過去是否曾發過被粗魯或不聽勸的遊客狠狠弄壞的慘案。隨著該文在網上發酵，竹島水族館的X平台小編先是在14日發文透露，館長時薪約850日圓（約新台幣180元），接著在15日接受日媒採訪，講述這些直白標語。

館方解釋，這些標語是竹島水族館在去年10月改裝、新建水豚區時額外設置的，因為他們委託廠商製作水槽時，最花錢的部分正是壓克力玻璃，加上水槽結構出現像是台階的設計，若遊客直接踩上去，恐會導致壓克力玻璃受損，於是讓員工們親自手寫、製作淺顯易懂的說明牌兼警語，避免發生無法挽回的悲劇。

水族館詳細寫滿各種關於壓克力玻璃價值的話語。（圖擷取自@yukarinhocha 社群平台「X」，本報合成）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法