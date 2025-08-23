為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    裝「大雕」慘變秘雕！整根變形不能用 變性人怒告名醫

    美國2名跨性別者控訴，接受的生殖器重建手術未經實驗階段，導致陰莖嚴重變形，可能要被切除；示意圖。（情境照）

    美國2名跨性別者控訴，接受的生殖器重建手術未經實驗階段，導致陰莖嚴重變形，可能要被切除；示意圖。（情境照）

    2025/08/23 17:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓麻省總醫院（Massachusetts General Hospital, MGH）近日發生醫療糾紛，知名跨性別外科醫師遭患者指控，生殖器重建手術未經實驗階段就直接進行，導致手術失敗，陰莖嚴重變形，更引發感染、泌尿系統併發症等，還可能要被切除「陰莖」。對此，兩名患者氣得直接提告。

    每日郵報》報導，遭控醫師塞楚羅（Curtis Cetrulo）曾在2016年成功完成美國首例陰莖移植手術，目前任職波士頓麻州總醫院的跨性別健康計畫。但兩名患者指控，他的「延遲式腹部陰莖再造術」並非成熟療法，而是「未經驗證的實驗性手術」，最後造成嚴重併發症。

    這項手術是以腹部皮膚重建陰莖，需分階段完成。對此，其中一名來自新墨西哥州的患者說，術後他的陰莖嚴重變形、布滿疤痕且完全無功能，最後甚至必須整個切除。

    而另一名患者則說，手術失敗不僅造成他多次接受修復治療，也對他的婚姻生活造成極大影響。兩人都說，術後出現傷口裂開、導尿管滲漏、泌尿併發症與感染等問題。

    對此，波士頓麻省總醫院發言人說，無法針對進行中的案件評論，醫院始終致力於提供安全、高品質的醫療；否認該手術屬於實驗性質的傳聞。院方也強調，手術前都有確保病人充分了解可能發生的風險與併發症。

    熱門推播