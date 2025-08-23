為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    超大！ 加州13歲少年釣起28.9公斤海鱸魚 有望破世界紀錄

    美國加州蘇特郡一名13歲少年，他與家人陪前往加州中部托梅爾斯灣釣魚，意外釣到1隻重達約28.9公斤的海鱸魚，魚身幾乎和他一樣高，更有望打破國際釣魚運動協會（IGFA）青少年世界紀錄。（圖擷自「@FOX5Vegas」X）

    美國加州蘇特郡一名13歲少年，他與家人陪前往加州中部托梅爾斯灣釣魚，意外釣到1隻重達約28.9公斤的海鱸魚，魚身幾乎和他一樣高，更有望打破國際釣魚運動協會（IGFA）青少年世界紀錄。（圖擷自「@FOX5Vegas」X）

    2025/08/23 15:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蘇特郡一名13歲少年，與家人前往加州中部托梅爾斯灣釣魚，意外釣到1隻重達約28.9公斤的海鱸魚（sea bass），魚身幾乎和他一樣高，更有望打破國際釣魚運動協會（IGFA）青少年世界紀錄。

    綜合外媒報導，13歲赫爾（Julian Her）就讀8年級，他與父親、叔叔及3名堂兄弟本月10日一同出海，原本目標是捕捉比目魚，以活沙丁魚作餌，當天清晨已有家人釣到比目魚，稍晚赫爾一拉竿，旁人初以為又是普通比目魚。

    隨著拉扯持續，父親賀瑞納發現情況不對，「魚的力量大到他幾乎拉不動」，直到巨型海鱸魚浮出水面後眾人才驚呼連連。赫爾雙手痠痛、氣力放盡，最後靠叔叔協助扶竿，他才完成收線。

    這尾超大海鱸魚之後被送至佩塔盧馬的漁具行「博德加漁具」秤重，結果顯示重達63.7磅（28.9公斤）。據國際釣魚運動協會紀錄，目前IGFA全能青年世界紀錄是2002年於聖地牙哥外海釣起的59磅（約26.7公斤）海鱸魚。若審查通過，赫爾將正式刷新紀錄。

    不過，規則上仍存變數。據國際釣魚運動協會規定，釣魚過程中不得有他人碰觸釣具或協助操作，僅允許在最後上鉤時協助撈網。赫爾坦言叔叔有幫忙托竿，但強調「叔叔從未碰過釣魚卷線器」，因此能否獲認證仍待官方裁定。截至目前，IGFA尚未公布審核結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播