超大！ 加州13歲少年釣起28.9公斤海鱸魚 有望破世界紀錄

美國加州蘇特郡一名13歲少年，他與家人陪前往加州中部托梅爾斯灣釣魚，意外釣到1隻重達約28.9公斤的海鱸魚，魚身幾乎和他一樣高，更有望打破國際釣魚運動協會（IGFA）青少年世界紀錄。（圖擷自「@FOX5Vegas」X）

2025/08/23 15:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蘇特郡一名13歲少年，與家人前往加州中部托梅爾斯灣釣魚，意外釣到1隻重達約28.9公斤的海鱸魚（sea bass），魚身幾乎和他一樣高，更有望打破國際釣魚運動協會（IGFA）青少年世界紀錄。

綜合外媒報導，13歲赫爾（Julian Her）就讀8年級，他與父親、叔叔及3名堂兄弟本月10日一同出海，原本目標是捕捉比目魚，以活沙丁魚作餌，當天清晨已有家人釣到比目魚，稍晚赫爾一拉竿，旁人初以為又是普通比目魚。

隨著拉扯持續，父親賀瑞納發現情況不對，「魚的力量大到他幾乎拉不動」，直到巨型海鱸魚浮出水面後眾人才驚呼連連。赫爾雙手痠痛、氣力放盡，最後靠叔叔協助扶竿，他才完成收線。

這尾超大海鱸魚之後被送至佩塔盧馬的漁具行「博德加漁具」秤重，結果顯示重達63.7磅（28.9公斤）。據國際釣魚運動協會紀錄，目前IGFA全能青年世界紀錄是2002年於聖地牙哥外海釣起的59磅（約26.7公斤）海鱸魚。若審查通過，赫爾將正式刷新紀錄。

不過，規則上仍存變數。據國際釣魚運動協會規定，釣魚過程中不得有他人碰觸釣具或協助操作，僅允許在最後上鉤時協助撈網。赫爾坦言叔叔有幫忙托竿，但強調「叔叔從未碰過釣魚卷線器」，因此能否獲認證仍待官方裁定。截至目前，IGFA尚未公布審核結果。

A 13-year-old from California reels in potential record-breaking catch



Story: https://t.co/ItNaxIylmZ pic.twitter.com/5bNhfb6mIQ — FOX5 Las Vegas （@FOX5Vegas） August 22, 2025

