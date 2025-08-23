為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    妳是誰？北市某大樓滿滿的「尋人啟事」住戶嚇壞報警

    北市一棟住商混合大樓突遭大量張貼同一女子「尋人啟事」引發熱議。（記者邱俊福翻攝）

    北市一棟住商混合大樓突遭大量張貼同一女子「尋人啟事」引發熱議。（記者邱俊福翻攝）

    2025/08/23 14:56

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市民生東路一段一棟住商混合大樓，前天下午突然有2名戴口罩的男子持大批印有一名女子頭像，以及有「尋人啟事」四個大字的紙張，大肆張貼於牆壁與樓梯間，讓住戶感到莫名奇妙，轄區台北市警中山分局中二派出所據報後，派員向大樓主委進行了解，主委並不認識該女子，也表達近日未聞有相關糾紛，目前警方將約談該2男子到案，依違反社會秩序維護法偵辦。

    警方調查，該棟住商混合大樓內除有住戶，還開設有酒吧、美容店與德州撲克等等，出入複雜；前天下午1時32分許，突然有2名男子進入大樓，在一樓電梯口與二樓樓梯間的牆壁，張貼大批印有一名女子頭像「尋人啟事」紙張，許多住戶路過時，感覺很怪異，向警方報案。

    警方據報派員到場，經向大樓主委等進行訪查，均稱不認識遭張貼協尋的女子，大樓亦未有與他人發生財務或糾紛等情況。警方隨即著手調閱監視器，鎖定張貼照片的2男查察，目前已知其中一人身份，將通知到案釐清，進一步了解張貼原因，同時有將以社維法中涉及未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，進行偵辦。

