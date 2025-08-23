為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    噁心炫耀！中國男帶「全背刺青狗」逛展 嗆：沒打麻藥

    有中國網友發影片稱，在上海亞洲寵物展覽會中看到一隻墨西哥無毛犬，背部有「左青龍右白虎」的紋身，且還戴著金鏈子飾品。（翻攝自微博）

    有中國網友發影片稱，在上海亞洲寵物展覽會中看到一隻墨西哥無毛犬，背部有「左青龍右白虎」的紋身，且還戴著金鏈子飾品。（翻攝自微博）

    2025/08/23 10:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國上海近日一場大型寵物展上，驚現一隻全身大面積刺青的「刺青狗」，其飼主更在一旁沾沾自喜地向圍觀民眾炫耀，稱狗狗刺青時「沒打麻藥」，引發中國網友公憤，痛批其為「虐狗」，並對其進行肉搜。

    根據中國《揚子晚報》等媒體報導，這起事件發生在20日開幕的上海亞洲寵物展。多名網友在社群媒體上發布照片與影片，指控一名男子帶著一隻背部刺滿彩色龍形圖案的墨西哥無毛犬逛展。目擊者稱，該男子見民眾圍觀，竟得意地捏起小狗後頸，宣稱「你們看真的不會痛，牠無感」。

    然而，現場民眾觀察到，這隻小狗「全程都很驚慌」、「眼神很恐慌，感覺快哭了」，且「完全不敢吃」其他人餵食的零食，腳上似乎還有傷。現場畫面曝光後，引爆了中國網路輿論，網友群情激憤，痛斥飼主的行為根本是「虐狗」。

    憤怒的網友隨後對該名飼主展開肉搜，並在其抖音帳號上發現，他過去就曾多次在網路上炫耀這隻「刺青狗」。更有網友指控，他疑似經營非法繁殖場，且「已經不是第一次刺青狗狗了，之前還有一隻被他養死了」。

    專家指出，狗的皮膚比人類薄、神經更密集，紋身機反覆穿刺造成的疼痛難以想像。尤其墨西哥無毛犬皮膚裸露，更容易因紋身傷口引發感染化膿，危及生命。事件延燒至今，寵物展主辦單位仍未對此事做出任何公開回應。

    自由時報電子報提醒您：虐待動物報案，請撥打1959動物保護專線

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播