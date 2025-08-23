不只是巧合！研究揭密毛孩如何感知你的喜怒哀樂

科學研究證實，數千年的共同演化，已讓犬類的大腦具備解讀人類情緒的獨特能力。 （路透資料照）

2025/08/23 09:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕當你哭泣時，你的狗狗會歪著頭；當你壓力大時，牠會焦躁地踱步。這並非巧合。最新科學研究證實，數千年的共同演化，已賦予了犬類一種獨特的、能「讀懂」人類心思的非凡能力。

根據科學網站《Science Alert》報導，狗的大腦天生就能夠協調地接收我們的聲音、臉孔甚至腦部化學變化。牠們不僅擁有專門處理人類語音的大腦區域，更能在與我們四目相交時，與人類共同分泌被稱為「愛情賀爾蒙」的催產素 （oxytocin）。

請繼續往下閱讀...

研究指出，狗的大腦對人類聲音中的「情緒語氣」極為敏感。腦部掃描顯示，無論是笑聲、哭聲還是憤怒的吼叫，都會觸發牠們聽覺皮層與杏仁核的活動。牠們也是熟練的「臉部辨識專家」，能透過觀察人類臉部左側來評估表情，此一模式與人類及靈長類動物一致。

更令人驚奇的是，狗甚至能「聞」出人類的情緒。一項2018年的研究證實，接觸到驚恐人類汗水的狗，會表現出比聞到「快樂」汗水的狗，更明顯的壓力反應。

這種跨物種的同理心，源於牠們與人類一同演化的旅程。在馴化過程中，狗的大腦或許已重新佈線，以增強其社交與情感智慧。研究人員指出，儘管狗的大腦比牠們的狼祖先小，但可能已獨特地優化，以利於愛與理解人類。

研究人員總結，犬類或許無法真正理解人類複雜的思緒或意圖，但牠們確實演化出卓越的能力，能捕捉並回應我們外顯的情緒與行為。這種跨物種的情感協調能力，在動物界中相當罕見，是其與人類數千年共同演化的獨特結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法