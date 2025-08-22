有錢也不是老大！全球最難訂餐廳出爐 前2名都在「這國」

最新公布「全球最難訂位餐廳」排行榜，前兩名皆由美國餐廳奪下，示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕想吃一頓料理，竟得靠寫明信片、拚人脈，甚至花上萬元買名額？餐飲科技公司Dojo最新公布「全球最難訂位餐廳」排行榜，前兩名皆由美國餐廳奪下；另外西班牙也有多家餐廳入榜。專家提醒，民眾若欲前往，可透過合法管道購買轉售名額，或把握淡季、現場候補及特殊預約方式增加機會。

《紐約郵報》報導，Dojo分析過去90天全球各大預約轉售平台的數據，綜合平均等待時間、需求熱度及排他性，公布「全球最難訂位餐廳」排行榜。其中，位於美國緬因州的The Lost Kitchen奪下榜首。該餐廳每年僅開放一次預約機會，且僅接受手寫明信片的方式申請，中選者才能獲得用餐資格。

緊隨其後的是美國紐約的義大利老店Rao’s，該餐廳創立於1896年，餐廳僅有10張餐桌，且完全不對外開放訂位。據了解，這些座位由老主顧「持有」，只有透過「會員」邀請才能入場。這種近乎封閉的制度形成一種「非正式會員制」，有些座位甚至代代相傳，使得Rao’s成為極少數僅靠人脈才能進入的餐廳。

在歐洲方面，西班牙多家餐廳強勢入榜。位於巴塞隆納的Disfrutar榮獲2024年「世界最佳餐廳」，訂位必須提前一年；位於赫羅納的El Celler de Can Roca則以家族經營與沉浸式用餐體驗著稱，等候期長達330天；而巴斯克地區的實驗餐廳Mugaritz，則因成功融合傳統與創新，深受全球饕客喜愛。

高端餐廳預約難度飆升，也帶動轉售市場興起。例如丹麥名店Noma，儘管即將歇業，但其轉售預約價格仍高達1300美元（約新台幣4萬元）。若想嘗試這些夢幻餐廳，《Food & Wine》建議，民眾可透過合法且可靠的轉售平台購買，但須確認符合當地法律規範。此外，也可選擇淡季訂位或詢問現場候補機會，甚至透過寫明信片等特殊方式爭取機會。

