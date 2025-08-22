澳洲海灘突現神秘「灰色球體」 官方緊急警告：民眾勿觸碰

澳洲新南威爾士州（New South Wales）中央海岸近日出現神秘「灰色碎屑球」，多處海灘遭波及，當地政府緊急呼籲民眾不要接觸這些不明球狀物。（取自中央海岸市議會臉書）

2025/08/22 11:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾士州（New South Wales）中央海岸近日出現神秘「灰色碎屑球」，多處海灘遭波及，當地政府緊急呼籲民眾不要接觸這些不明球狀物，並盡量避開受影響的海灘。

根據中央海岸市議會（Central Coast Council）發布的消息，這些碎屑球直徑約10至40毫米，外觀為灰色，目前已在該州多處海灘陸續現蹤。

市府強調，目前尚不清楚這些球體的具體成分，也無法確定是否與過去在雪梨出現的類似事件有關。當局已展開檢驗並加強清理，呼籲民眾若在海灘上發現類似球體，應立即通報並避免接觸。

據了解，今年稍早，雪梨包括曼利海灘（Manly）在內的9處熱門海灘，也曾因相同情況短暫封閉。當時許多球狀物被初步認為是「瀝青球」，疑似由原油組成，但新州環保局（EPA）檢測後發現，實際上與人類活動產生的廢棄物關聯較高。

雪梨大學工程學院教授坎恩（Stuart Khan）指出，這些神秘球體可能與污水處理系統有關，特別是在近期大雨過後，排水系統可能發生溢流。他表示：「我們能從中檢測出與人類污水有關的化學標記，但尚無法確定為何在特定時間與地點會大量出現。」

中央海岸市議會強調，這些球體可能來自暴雨排水系統、污水網路，甚至遠至國際船隻排放的廢物，目前相關單位正持續調查來源。預計化驗結果需兩週才能出爐。

目前市府與新州環保局已合作展開調查與後續清理作業，相關單位也已派員採集樣本。當局提醒，為了安全起見，建議民眾暫時避免前往相關海灘，以防不慎接觸未知物質。

