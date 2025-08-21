他為已逝愛犬製作3D模型 竟出現「詭異生物」嚇壞一票人

日本網友分享，他為已逝愛犬製作電腦3D模型，成品卻成為充滿尖刺的詭異生物。（圖擷取自@Reysyu02 社群平台「X」）

2025/08/21 21:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕毛孩子生命走到盡頭，是許多飼主要面對的重要課題。一名日本網友分享，他嘗試用電腦3D模型製作已逝的愛犬，未料竟製作出一隻充滿許多尖刺的詭異生物，讓他瞬間明白為何「復活生命」被視為一種禁忌，驚悚畫面曝光，也在網上掀起轟動。

社群平台「X」（前Twitter）名為「アラキレイヤー」的日本網友，18日下午分享一張電腦3D模型的截圖，只見裡面有一隻褐色、部分位置長滿尖刺、外形像臘腸狗的生物。原PO透露，他原本試圖使用3D模型「復活」過世的愛犬，未料因為電腦配置不夠，結果製作出讓人悲傷不已的生物，也令他意識到復活生命是一種禁忌。

請繼續往下閱讀...

另外，原PO在昨（20日）與今（21日）發布新的圖片，然而「狗狗」模樣變得比一開始更加恐怖，驚悚又詭異3D模型圖畫面，合計吸引近1500萬人次瀏覽，眾人紛紛吐槽，「看來是被亂箭射死的」、「預算不足毛髮特效別開啊」、「我在《生化危機4》看過」、「突然想到《獵人》的角色」、「《鬼滅之刃》有出現類似的戰鬥場景」。

也有網友調侃，原PO製作這些電腦3D模型圖片前，應該觀看日本漫畫家荒川弘創作的《鋼之鍊金術師》，「你需要賢者之石」、「就還沒看到真理之門（X）」、「愛犬的人體煉成（？）」、「可能你沒有等價交換（大哥哥」、「早就說過《鋼之鍊金術師》裡面的『等價交換』，可不是凡人能夠駕馭的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法