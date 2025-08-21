為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    他為已逝愛犬製作3D模型 竟出現「詭異生物」嚇壞一票人

    日本網友分享，他為已逝愛犬製作電腦3D模型，成品卻成為充滿尖刺的詭異生物。（圖擷取自@Reysyu02 社群平台「X」）

    日本網友分享，他為已逝愛犬製作電腦3D模型，成品卻成為充滿尖刺的詭異生物。（圖擷取自@Reysyu02 社群平台「X」）

    2025/08/21 21:57

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕毛孩子生命走到盡頭，是許多飼主要面對的重要課題。一名日本網友分享，他嘗試用電腦3D模型製作已逝的愛犬，未料竟製作出一隻充滿許多尖刺的詭異生物，讓他瞬間明白為何「復活生命」被視為一種禁忌，驚悚畫面曝光，也在網上掀起轟動。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「アラキレイヤー」的日本網友，18日下午分享一張電腦3D模型的截圖，只見裡面有一隻褐色、部分位置長滿尖刺、外形像臘腸狗的生物。原PO透露，他原本試圖使用3D模型「復活」過世的愛犬，未料因為電腦配置不夠，結果製作出讓人悲傷不已的生物，也令他意識到復活生命是一種禁忌。

    另外，原PO在昨（20日）與今（21日）發布新的圖片，然而「狗狗」模樣變得比一開始更加恐怖，驚悚又詭異3D模型圖畫面，合計吸引近1500萬人次瀏覽，眾人紛紛吐槽，「看來是被亂箭射死的」、「預算不足毛髮特效別開啊」、「我在《生化危機4》看過」、「突然想到《獵人》的角色」、「《鬼滅之刃》有出現類似的戰鬥場景」。

    也有網友調侃，原PO製作這些電腦3D模型圖片前，應該觀看日本漫畫家荒川弘創作的《鋼之鍊金術師》，「你需要賢者之石」、「就還沒看到真理之門（X）」、「愛犬的人體煉成（？）」、「可能你沒有等價交換（大哥哥」、「早就說過《鋼之鍊金術師》裡面的『等價交換』，可不是凡人能夠駕馭的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播