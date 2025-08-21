比海豚久快兩倍！他水下憋氣29分鐘破金氏世界紀錄方法曝光

一般人平均只能憋氣30至90秒。示意圖，非當事人。（法新社）

2025/08/21 14:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克羅埃西亞自由潛水員馬里契奇（Vitomir Maričić）今年挑戰憋氣極限，僅靠一口氣便在泳池中靜靜躺著29分鐘3秒，成功打破金氏世界紀錄，成為人類「自主憋氣時間最長」的新紀錄保持人。

綜合外媒報導，馬里契奇這次的紀錄，比原先最高紀錄多出近5分鐘，幾乎是瓶鼻海豚可憋氣時間的兩倍，甚至可以與港海豹一較高下。

報導指出，為了挑戰極限，馬里契奇在進入水中前先吸入純氧長達10分鐘，以大幅增加體內氧氣儲存。他透過社群平台Instagram解釋，挑戰當下體內氧氣量幾乎是一般人的5倍，否則無法撐過這麼長時間，他也警告，一般沒受訓過的人千萬不要輕易模仿。

據金氏世界紀錄官方資料指出，這次紀錄挑戰的另一個目的，是為了喚起大眾對海洋保育的重視。馬里契奇希望透過自身的極限挑戰，提醒世人關注海洋健康與環境永續。

報導還稱，即便不吸純氧，馬里契奇也能憋氣長達10分8秒，展現驚人肺活量與身體控制能力。現今未使用輔助設備的「自然憋氣」紀錄，由塞爾維亞籍的彼得羅維奇（Branko Petrovic）於2014年創下，時間為11分35秒。

一般人平均只能憋氣30至90秒。專家指出，這樣的極限表現需要經過長期訓練，並非一般人可隨意模仿。

馬里契奇目前已擁有數項自由潛水與相關紀錄，不排除未來將挑戰無輔助憋氣的世界紀錄，持續突破人類極限。

