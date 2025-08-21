國外海灘悄悄掀「比基尼革命」 丁字泳褲成潮流原因曝

丁字型泳褲（Thong Bikini）的全面回歸。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏天，歐美各大海灘、泳池甚至健身俱樂部，悄悄掀起一場「比基尼革命」。其中最吸睛的焦點，莫過於丁字型泳褲（Thong Bikini）的全面回歸。從巴西海灘、義大利度假勝地，到蘇格蘭戶外泳點，女性比基尼的布料越來越少，展現越來越多，正逐漸成為一種新的身體自信象徵。

根據《衛報》報導，丁字泳褲的流行，從時尚伸展台一路蔓延至日常生活。根據英國媒體報導，線上時尚平台ASOS上，搜尋「thong bikini」就有上百項商品結果，而Zara、H&M、Calzedonia等知名平價品牌也紛紛推出類似款式。許多知名女星、運動選手等名人也在社群上大方穿上，掀起模仿潮。

為何丁字泳褲再度成為主流？一大原因是現代女性對「身體自主」的重視。時尚學者指出，年輕世代（特別是Z世代）不再被傳統「遮掩美」的審美觀綁架，而是選擇更大膽的穿搭方式展現自我。一名受訪的29歲英國女性表示，自己初穿丁字泳褲雖緊張，但後來覺得「男人能穿小泳褲，女人為何不能？」

健身風潮也是推手之一。隨著近年來「翹臀」取代「平腹」成為新一代審美標準，許多女性積極鍛鍊臀部肌群，並透過丁字泳褲來展示健身成果。時尚評論指出，這波風潮與社群媒體文化密不可分，越來越多人將泳裝當成自我身材展演的舞台。

儘管如此，丁字泳褲仍存在爭議。包括澳洲、南卡羅來納州等地的部分海灘與泳池，仍明文禁止穿著丁字或G字泳裝。甚至在英國某些公營泳池，也規定「泳裝需涵蓋臀部」，引發對「泳裝道德標準」的討論。

從功能性到時尚潮流，泳裝正反映出文化對身體、性別與審美的觀念變化。如時尚學者所言：「比基尼從來不是單純的衣服，而是一種社會符號。」這場「比基尼革命」，或許才正要開始。

