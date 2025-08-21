為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    中國「最迷你山」僅0.6米卻列文物 網吐槽：石碑都比它高

    中國最矮的山僅0.6公尺，引發網友熱議到底是石頭還是山。（圖擷取自微博）

    中國最矮的山僅0.6公尺，引發網友熱議到底是石頭還是山。（圖擷取自微博）

    2025/08/21 11:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省一座名為「靜山」的自然地貌，因最高處僅高出地面0.6公尺，被稱為「全國最矮的山」，甚至被列為縣級文物。這座「迷你山」近日在社群引發熱議，不少遊客特地到現場拍照打卡，但也有人質疑這根本是一塊石頭，還有人笑稱旁邊設置的石碑都比它高。

    綜合中媒報導，靜山長僅1.24公尺、寬0.7公尺，最高處距離地面僅0.6公尺、最低0.1公尺，位於孫家集街道一片農田裡，自1983年公告為縣級文物以來，一直保留其文物身份。官方目前已建立保護檔案，並安排專人巡查，同時規定不得在周邊進行深挖或建設，以防有人取石破壞。

    歷史記載，1935年《壽光縣志》首次提及靜山，描述其「山石露出地面」，1992年新版縣志則記載「地表以下逐漸擴展龐大，莫測其深」，甚至在清末壽光縣的15個行政區中，就有一個以此命名的「靜山區」，顯示其在當地有一定文化意義。

    學界則出現不同看法。淄博職業技術大學教授趙燾表示，雖然從外觀來看靜山只是一塊石頭，但壽光本身並無山脈，因此當地人逐漸將它視為「山」，賦予情感和文化價值，「多年下來，靜山已經成為一種美好記憶與象徵。」

    不過，中國地理學會會員呂建樹博士指出，若僅以「大部分山體埋在地下」來判斷為山並不嚴謹。根據學術定義，「低山」高度應在 150至350公尺，低於150公尺則只能稱為丘陵或崗地。多位專家認為，靜山是否符合「山」的定義，仍需進一步實地勘查才能確定。

    靜山（右圖）被列為縣級文物，不僅設有石碑，還會有人定期巡視。（本報合成，擷取自微博）

    靜山（右圖）被列為縣級文物，不僅設有石碑，還會有人定期巡視。（本報合成，擷取自微博）

