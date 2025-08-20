美國網紅餐廳拍片 拍到一半「汽車亂入」撞飛兩人

美國YouTuber在餐廳拍攝美食評論影片時，突然一輛汽車衝入，將兩人直接撞飛。（擷取自YouTube/Unrated EX Files）

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對YouTuber「Unrated EX Files」在餐廳拍攝美食評論影片時，原本只是平凡的用餐過程，卻在影片約10分鐘後，突然一輛汽車衝入，將兩人直接撞飛，驚悚影片也在全球瘋傳。

美國YouTuber派翠克・布雷克伍德（Patrick Blackwood）與妮娜・聖地亞哥（Nina Santiago）在德州休士頓市的餐廳拍攝美食影片時，一輛失控車輛突然衝破玻璃窗，直往他們衝撞，現場玻璃碎片四散，桌上的食物和餐具也全部撞飛。

強烈衝擊力道導致兩人被撞離座位，聖地亞哥甚至被撞得倒地，布雷克伍德嘗試扶起對方時，頭部又被掉落的碎玻璃擊中，餐廳工作人員立刻上前協助，場面一度混亂不堪，所幸兩人送醫後只有輕傷，並無大礙。

事後，兩人也在社群平台分享了傷口縫合的照片，並且回到事發餐廳重新用餐。聖地亞哥表示，雖然仍心理餘悸，但她想主動面對自己的PTSD（創傷後壓力症候群），直呼，「我們回來，是為了心理上的復原，也因為這裡的菜真的很好吃。」

她還在貼文中感性地寫道，這場意外讓她獲得許多體悟，「生命無常，沒必要把時間浪費在怨恨或怒氣中。要學會放下、原諒、活在當下，珍惜眼前的人與時光，因為這一餐可能就是最後一餐。」

