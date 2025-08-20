為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    美國網紅餐廳拍片 拍到一半「汽車亂入」撞飛兩人

    美國YouTuber在餐廳拍攝美食評論影片時，突然一輛汽車衝入，將兩人直接撞飛。（擷取自YouTube/Unrated EX Files）

    美國YouTuber在餐廳拍攝美食評論影片時，突然一輛汽車衝入，將兩人直接撞飛。（擷取自YouTube/Unrated EX Files）

    2025/08/20 17:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一對YouTuber「Unrated EX Files」在餐廳拍攝美食評論影片時，原本只是平凡的用餐過程，卻在影片約10分鐘後，突然一輛汽車衝入，將兩人直接撞飛，驚悚影片也在全球瘋傳。

    美國YouTuber派翠克・布雷克伍德（Patrick Blackwood）與妮娜・聖地亞哥（Nina Santiago）在德州休士頓市的餐廳拍攝美食影片時，一輛失控車輛突然衝破玻璃窗，直往他們衝撞，現場玻璃碎片四散，桌上的食物和餐具也全部撞飛。

    強烈衝擊力道導致兩人被撞離座位，聖地亞哥甚至被撞得倒地，布雷克伍德嘗試扶起對方時，頭部又被掉落的碎玻璃擊中，餐廳工作人員立刻上前協助，場面一度混亂不堪，所幸兩人送醫後只有輕傷，並無大礙。

    事後，兩人也在社群平台分享了傷口縫合的照片，並且回到事發餐廳重新用餐。聖地亞哥表示，雖然仍心理餘悸，但她想主動面對自己的PTSD（創傷後壓力症候群），直呼，「我們回來，是為了心理上的復原，也因為這裡的菜真的很好吃。」

    她還在貼文中感性地寫道，這場意外讓她獲得許多體悟，「生命無常，沒必要把時間浪費在怨恨或怒氣中。要學會放下、原諒、活在當下，珍惜眼前的人與時光，因為這一餐可能就是最後一餐。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播