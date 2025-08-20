宇宙深處驚見「一串葡萄」！ 天文學家：理論兜不攏

天文學家發現一個外觀像一串葡萄、被暱稱為「宇宙葡萄」的遙遠星系。此為藝術家繪製的示意圖。（圖：NSF/AUI/NSF NRAO/B.Saxton）

2025/08/20 09:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家利用天然的「宇宙放大鏡」，窺見一個被暱稱為「宇宙葡萄」（Cosmic Grapes） 的古老星系，其內部充滿了大量恆星形成團塊，此一景象完全出乎意料，並對現行的星系如何形成與演化的理論，構成了嚴峻挑戰。

根據科學新聞網站《IFLScience》 報導，這個古老星系的存在時間，是在宇宙大霹靂後僅約9.3億年。由於它恰好位於一個巨大的星系團後方，透過「重力透鏡」（gravitational lensing） 效應，其星光被前方星系團的巨大重力扭曲並放大了100倍，讓天文學家得以一窺其內部細節。

加拿大多倫多大學研究團隊，利用韋伯太空望遠鏡 （JWST） 與阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列 （ALMA） 進行觀測，在這個星系內發現了15個大小介於30至200光年不等的團塊，這些團塊正活躍地形成恆星。

領導此項研究的計畫主持人藤本征史表示，這個星系本身並無特殊之處，這意味著其內部發現的大量團塊，可能也是早期宇宙星系的普遍特徵。而這正是問題所在。

藤本征史補充道：「在一個平順旋轉的星系中，目睹如此大量的恆星形成團塊，真的非常驚人。這是我們從未在早期宇宙中見過的情況，它挑戰了我們目前對星系如何形成與演化的理解。」

現有的星系形成與演化電腦模擬，並無法在如此早期的宇宙中，產生擁有大量團塊的旋轉星系。這項發表於《自然天文學》（Nature Astronomy） 期刊的研究暗示，我們對星系誕生的標準看法，可能遺漏了某些重要因素。

