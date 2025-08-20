為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    哇！英國男7天搭55座雲霄飛車 創金氏世界紀錄

    英國布萊頓的36歲男子史托克斯日前完成「1週內搭乘最多雲霄飛車」的金氏世界紀錄，他在7天內總共搭乘55次雲霄飛車，最終抱回首位紀錄保持人的頭銜。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2025/08/20 11:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國布萊頓的36歲男子史托克斯（Dean Stokes），日前完成「1週內搭乘最多雲霄飛車」的金氏世界紀錄，他在7天內總共搭乘55次雲霄飛車，最終抱回首位紀錄保持人的頭銜。

    綜合外媒報導，史托克斯本月2日從布萊頓碼頭樂園出發，歷經風雨與舟車勞頓，最後於薩里郡的索普樂園（Thorpe Park）劃下挑戰句點。他透露，整趟旅程16天內跑遍全英國、愛爾蘭共達32座樂園，實際搭乘多達108座雲霄飛車，「完成紀錄後，我還特地再搭一次新機種『希佩里亞』（Hyperia）當作勝利巡禮！」

    報導提及，史托克斯起初設定在7天內挑戰120座雲霄飛車，但因英國多變天氣攪局。第3、第4天遇上強風暴雨，導致多個樂園臨時關閉，他笑稱，「要不是天候干擾，我的紀錄應該能突破60座！」。除了氣候，長途移動與每天剪輯影片分享過程，也是體力與時間上的巨大考驗。

    最難忘的遊樂設施？史托克斯說，「布萊克浦歡樂海灘（Blackpool Pleasure Beach）」的雲霄飛車「Icon」是他心中的第1名，「從設計、氛圍到遊樂性，整體體驗最讓我著迷！」

    對於成為金氏世界紀錄保持人，他直呼「實在太不真實了！」強調自己一開始只是想單純享受過程，沒想到最後能創下紀錄。他希望能鼓勵大家勇敢去做自己真正熱愛的事，「不要為了別人眼光而感到不好意思，盡情享受興趣帶來的快樂，並把這份喜悅分享出去。」

