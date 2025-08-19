為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    呷飯免錢！ 印度這城市用「垃圾換餐」 街道變乾淨貧民也溫飽

    安比卡普爾市率先設立「垃圾餐廳」，鼓勵弱勢民眾收集塑膠換取免費餐點，不僅填飽肚子，也改善街頭環境，示意圖。（彭博）

    安比卡普爾市率先設立「垃圾餐廳」，鼓勵弱勢民眾收集塑膠換取免費餐點，不僅填飽肚子，也改善街頭環境，示意圖。（彭博）

    2025/08/19 19:54

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為同時解決塑膠污染與城市貧困問題，印度出現創新做法，用垃圾換餐點。自2019年起，恰蒂斯加爾邦安比卡普爾市率先設立「垃圾餐廳」，鼓勵弱勢民眾收集塑膠換取免費餐點，不僅填飽肚子，也改善街頭環境。這項社會創新計畫逐漸發展為城市治理典範，更在印度多地推廣。

    BBC》報導，安比卡普爾自2019年開設全國首家「垃圾餐廳」以來，每天吸引數十名低收入戶或無家可歸者前來，用收集到的塑膠垃圾兌換熱食。只要提供一公斤塑膠，就能換取包含米飯、蔬菜、湯與印度薄餅的完整午餐；半公斤則可兌換簡單早餐如咖哩角或麵包。這項由市府單位推動的計畫，旨在鼓勵弱勢民眾參與資源回收，兼顧溫飽與環保成效。

    安比卡普爾也同步推行「零垃圾分散處理系統」，全市垃圾不再送往掩埋場，而是集中送至專業垃圾分類中心。這些中心將垃圾細分為超過60種，提升回收效率，並進一步加工為可用於鋪路的塑膠粒或作為燃料使用。目前全市共有20座回收中心，聘用480名當地婦女負責垃圾分類與收集，每月薪資約8000至10000盧比（約新台幣2766至3458元），不僅創造就業機會，也提升女性經濟自主。

    根據統計，自垃圾餐廳開張以來，已回收近23噸塑膠垃圾。城市的塑膠掩埋量也從2019年的每年5.4噸降至2024年的2噸，顯示垃圾減量成效顯著。「安比卡普爾模式」也因此在全邦48個行政區推廣，成為其他中型城市參考的地方治理典範。然而，並非所有城市都能成功複製。像是德里市曾於2020年啟動類似計畫，卻因民眾參與度不高、垃圾分類不佳及基礎設施不完善而逐漸停擺。

    專家指出，儘管垃圾餐廳等計畫無法根本解決塑膠過度生產與不可回收材料氾濫等問題，但透過簡單具體的行動，有助於提升大眾對塑膠污染議題的關注，也為城市環保開創一條可行的道路。未來若能結合政策改革與產業支持，將有機會擴大成效、加深影響。

