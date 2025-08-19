她買核戰避難所老食品 封存60年穀片盒內「MLB傳奇球星球員卡」轉賣65萬

美國職棒大聯盟（MLB）傳奇球星米奇・曼托（Mickey Mantle）球員卡。示意圖，非當事新聞球員卡。（美聯社）

2025/08/19 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名33歲女子喜歡收藏封存完好的老舊食品，她先前以75美元（約新台幣2260元）收購一批封存在核戰避難所的塵封食品——1961年出產的6盒Post品牌穀片。沒想到，其中一盒包裝含有美國職棒大聯盟（MLB）傳奇球星米奇・曼托（Mickey Mantle）球員卡，竟在上週末以高達2萬1600美元（約新台幣65萬元）的價格成功售出。

根據美國收藏專門媒體《cllct》報導，這名女子基於隱私考量，未公開姓名。她受訪時透露，自己是在新冠疫情期間開始參加這類拍賣，並鎖定「封存完好的老食品」作為投資標的。她最早的成功案例，是以32美元（約新台幣960元）購入1960年代的Playboy巧克力，後來以600美元（約新台幣1萬8000元）轉售，大賺近19倍。

而在剛過去的週日，她再創轉售紀錄。她以75美元從清算公司購入的六盒1961年Post品牌封存穀片，其中一組包含棒球傳奇曼托的版本，最終在美國知名拍賣平台REA以高達2萬1600美元拍出。

據了解，這批穀片原本存放在冷戰時期建造的核戰避難所中，直到近日才曝光。該女子因具美術背景，對50到60年代的食品包裝風格特別感興趣，因此進一步展開研究。

「我發現這些穀片其實很有價值，」她接受《cllct》專訪時表示。她陸續將其中5盒穀片以3000美元（約新台幣9萬元）售出，最後一盒則因印有1961年Post曼托限量棒球卡而價值狂翻。

報導指，1961年Post與曼托合作推出的迷你穀片盒卡，是收藏圈的夢幻逸品。根據卡片鑑定機構PSA資料，至今僅鑑定出449張曼托卡，其中僅一張達到9分（接近頂級），從未出現過滿分10分的版本，市場罕見。

REA也表示，這是該拍賣行首次處理1961年未開封的Post穀片盒，距離上一次在eBay有類似商品交易已是2015年，當時價格僅2550美元（約新台幣6萬8000元），遠不及此次成交價。

Woman buys 60-year-old sealed cereal boxes from nuclear bunker for $75, sells them for nearly $25,000!https://t.co/dnL0O2io6P — Darren Rovell （@darrenrovell） August 18, 2025

