102歲攻頂富士山！ 日本人瑞創紀錄

102歲又51天的日本登山家阿久澤國一日前成功登上海拔3776公尺的富士山。（圖擷取自金氏世界紀錄網站）

2025/08/19 14:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕102歲又51天的日本登山家阿久澤國一日前成功登上海拔3776公尺的富士山，成為史上最年長登頂富士山的男性，獲得金氏世界紀錄認證。這項壯舉不僅刷新歷史，也成為高齡者挑戰極限、戰勝病痛的傳奇故事。

金氏世界紀錄網站指出，作為群馬縣登山俱樂部的名譽會長，阿久澤幾乎每週都會爬山。2022年，他曾在99歲生日時登上日本神奈川縣的知名山峰鍋割山（1272公尺），展現驚人毅力。這次，他決心挑戰更高難度的富士山，並選擇從相對平緩的路線出發。

阿久澤曾於年初在登山時跌倒，接著罹患帶狀皰疹，甚至出現心臟衰竭。但他靠著堅強意志復健，每天清晨進行1小時步行，每週繼續登山訓練體力。

2025年8月3日上午8時40分，阿久澤展開為期3天的攀登行程，並於山中小屋過夜2晚。他雖然幸運地遇上好天氣，但仍須克服高山氣候帶來的寒風、氣壓降低與氧氣不足等挑戰。尤其在接近離山頂只剩下一小段的「九合目」時，高齡帶來的疲憊讓他一度想要放棄。

幾乎所有人都同意他放棄，除了他的女兒以外。他70歲的女兒阿久澤本江鼓勵他「一步一步走下去」，讓他重新振作，最終於8月5日上午11時順利登頂。在山頂的富士山淺間神社，阿久澤留下簽名，完成這場壯麗挑戰。他表示，當下感受到的不是興奮，而是如釋重負。

「這次真的很辛苦，和上次（96歲）登富士山時完全不同。沒有大家的支持，我無法做到。現在我很開心。」他說。

當被問及是否還想再挑戰一次時，他笑著說：「絕對不想了。不過……你明年再問我，也許答案會改變。」

