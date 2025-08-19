為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本38歲辣嬤擁4兒女2孫！ 和女兒合照根本分不出

    日本現網紅麻里子35歲就當上阿嬤，和大女兒合照讓網友驚呼根本分不出來。（圖擷自「marichi.1026」Threads）

    2025/08/19 11:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本現年38歲的網紅麻里子（Mariko），因為35歲就當上阿嬤的經歷引起關注，原來她18歲就生下大女兒，大女兒16歲也生下了孩子，讓她年紀輕輕就能含飴弄孫，目前麻里子擁有4名兒女、2個孫子女。

    麻里子平常使用IG、Threads等社群平台，她透露自己居住在日本關西地區，喜歡大海、旅遊和吃美食。麻里子經常分享自己出遊的照片，在與20歲大女兒合照的相片中更標註「雙子（雙胞胎）」，網友們見狀留言直呼根本認不出誰才是麻里子。

    麻里子也不吝於PO出比基尼泳裝照，讓粉絲們看了紛紛噴鼻血。擁有姣好外貌和火辣身材的麻里子，在社群上曾大方地透露自己有去整形外科治療，她同時也強調若是僅有外表光鮮亮麗、內心卻很差勁的話，那麼外表就會不好看，因此內在美也相當重要。

    麻里子經常分享火辣的泳裝照。（圖擷自「marichi.1026」IG）

    麻里子和孫子女同框。（圖擷自「marichi.1026」Threads）

