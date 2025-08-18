日廁所「1服務」看似貼心卻NG？ 台大教授也搖頭：別再做了

日本飯店或餐廳廁所常見的「三角折衛生紙」被認為既浪費又不衛生，示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕許多到日本旅遊的民眾，可能曾注意到飯店或餐廳的廁所中，衛生紙常被折成整齊的三角形。這個看似簡單的小細節，其實背後蘊含著日本獨特的清潔文化與服務精神。然而，近期日本有業者呼籲民眾不要自行折三角，原因竟與「衛生疑慮」有關。

綜合媒體報導，日本飯店與商業設施的清潔人員，經常會在完成廁所清潔後，將衛生紙前端折成三角形，作為「清潔完成」的標誌，讓使用者感受到環境整潔與專業服務，這項傳統也被視為體現日本待客之道。不過，近年這項作法被越來越多遊客模仿，甚至在如廁後自行折紙，因此引發衛生方面的爭議。

青森縣十和田市一間溫泉民宿「南部屋」就曾在X呼籲，希望民眾不要自行將衛生紙折成三角形。業者強調，館內清潔人員在折紙前都會徹底洗手，甚至戴上手套，確保不會污染紙張；但若民眾以尚未清潔的雙手操作，反而會讓下一位使用者產生衛生疑慮，反而沒人敢用這捲衛生紙。

其實，類似的爭議早在2017年就曾出現，有日本網友在醫院廁所拍下公告，上面寫著「請勿將衛生紙折成三角形，因為尚未洗手就摺紙，可能增加細菌傳播風險」。對此，不少網友贊同「停止折三角」的呼籲，認為這項習慣雖有儀式感，但在公共空間中不一定合適。

台大教授葉丙成也曾於臉書發文指出，飯店常見的「三角折」雖為服務象徵，但多數人會因衛生疑慮而捨棄該段紙張，造成浪費，他直言「無謂的折三角服務，還是免了吧」？

