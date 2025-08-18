第一名不是日本！ 全球百歲人瑞比例最高國家曝

聯合國最新長壽報告顯示，「摩納哥」是目前全球百歲人瑞比例最高的國家；示意圖。（彭博）

2025/08/18 20:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來，醫療進步加上人們對健康的重視，人們可以活的歲數逐漸增長。聯合國最新研究報告顯示，「摩納哥」是目前全球百歲人瑞比例最高的國家，平均每10萬名居民就有將近950人年齡超過100歲，比例遠超其他地區。台灣則排在第23名。

《每日郵報》報導，聯合國長壽報告以各國長壽人口的密度作為評斷標準，統計各國10萬人中，共有幾名人瑞。據了解，目前全球約有60萬名百歲人瑞，其中有12萬人居住在日本，但密度最高的國家是摩納哥，摩納哥總人口數不到4萬，但有367名人瑞，人數雖然遠少於日本，但依統計來看，平均每10萬名居民就有將近950人超過百歲。

其後依序為香港、法國海外省瓜德羅普、日本與烏拉圭。而台灣每10萬名居民則有將近26.8人超過100歲，排名第23名。

對此，長壽研究學者指出，百歲人瑞之所以可以長壽，是因為他們往往具有「超乎常人的抗病能力」，這些人瑞不僅能延緩重大疾病發生，甚至能長期避免罹病，且退化過程相對平緩。

對此，專家分析，近來百歲人瑞增加與普遍民眾的生活習慣有關，例如吸菸率下降、更好的工作環境及醫療保健更加完善等，都讓全球人民的壽命增長許多。

