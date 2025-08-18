劍橋詞典收錄6000新詞 包含「Skibidi」等大量網路流行用語

英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）每年會定期更新收錄內容。示意圖。（資料照，歐新社）

2025/08/18 19:03

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）每年會定期更新收錄內容，其出版社近來宣布，2025年線上詞典的部分，新增多達6000個新詞彙，其中有不少來自社群媒體的網路流行用語，包含「Skibidi」、「delulu」、「tradwife」等，凸顯出年輕世代熱衷的網路文化，對當代英語發展有著不容小覷的影響力。

綜合外媒報導，根據英國劍橋大學出版社（Cambridge University Press）介紹，「Skibidi」一詞源自YouTube頻道動畫「馬桶人」（Skibidi Toilet），該詞本身無明確的含義，可作為形容詞使用，像是對他人表示「很酷」或「很糟糕」。與「腦腐」（Brain rot）一樣，被成長於高度數位化環境、熱愛網路迷因的α世代（指西元2010年至2024年出生）瘋傳後流行起來，並逐漸深入主流文化之中。

至於其他同樣在社群網路流行的詞彙，還有把「traditional wife（傳統妻子）」簡稱為「tradwife」，該詞描述那些選擇成為傳統家庭角色的已婚女性，她們除了會在家進行烹飪、打掃等工作，還活躍於社群媒體上，甚至倡導其他女性和她們一樣，回歸舊時代刻板印象的性別角色分工，是極具爭議性、負面含義偏多的新詞。

而「delulu」則是「delusional（妄想的）」的網路簡寫，用來形容某個人過度樂觀，甚至「相信虛假或不切實際的事物」，且多出自於個人選擇。劍橋線上詞典還此該詞進行舉例，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在2025年的國會演說中，曾說出「delulu with no solulu」，這句話的意思指「純屬妄想，毫無解方」。

另外，新收錄的詞彙也反映出全球疫情後的居家辦公文化，催生出像是「mouse jiggler（滑鼠游標移動器）」一詞，指當一個人沒有在工作的時候，讓電腦滑鼠持續活動，來假裝自己在線的方法。因美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）流行的「lewk」一詞，則意指著影著獨特的時尚造型。

此外，與科技業有關的新詞，有像是結合「bro（兄弟）」與「oligarchy（寡頭政治）」的「broligarchy」，形容由極為富有且掌握權勢、具有政治野心的男性科技巨頭所組成的小團體。至於跟氣候變遷、生態環境等議題相關的新詞則有「forever chemical（永久性化學物質）」，指長期存在於環境中的人造化學物質。

擔任劍橋詞典「詞彙學習計畫」（Lexical Programme）經理的麥金塔許（Colin McIntosh）解釋，並非每個網路流行用語都會被收錄到詞典中，他們只會收錄被認為「具持久性」的詞彙，「網路文化正深刻地改變英語，觀察這樣的語言演化真的非常有趣，我們也致力於在詞典中，忠實呈現這一系列的變化軌跡。」

#NSTworld Words popularised by Gen Z and Gen Alpha including "skibidi", "delulu", and "tradwife" are among 6,000 new entries to the online edition of the Cambridge Dictionary over the last year, its publisher said Monday.https://t.co/0chWIcuwz8 pic.twitter.com/GtpimiShRZ — New Straits Times （@NST_Online） August 18, 2025

'What the skibidi are you doing?'



On #BBCBreafast Jon & Sarah discussed "skibidi" and "delulu" which are among thousands of new words to be added to the Cambridge Dictionary this year.https://t.co/zAY92zEXnP pic.twitter.com/DT7d4Ks5kT — BBC Breakfast （@BBCBreakfast） August 18, 2025

「Skibidi」一詞來自YouTube頻道熱門動畫，不少年輕世代將其當成網路迷因瘋傳。（圖擷取自Youtube頻道「DaFuq!?Boom!」）

