    聽過「郊狼」怎麼叫嗎？ 美國警方野生動物救援影片爆紅

    美國阿拉巴馬州警方近日接獲通報，前往一棟民宅的院子拯救1隻受困的野生郊狼蕉狼。（圖擷取自「Springville Police Department」臉書粉專，本報合成）

    2025/08/18 17:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來美國阿拉巴馬州警方發布的一起動物救援影片，意外成為網路熱門話題。從畫面顯示，1隻野生郊狼不知什麼原因，右前腳整個卡在樹幹裡面，警方獲報後前往現場救援，不過郊狼一看人類試圖靠近牠，除了露出一臉緊張的神情，直到獲救離開前，還不斷朝著警方發出像狗一樣的「汪汪」聲音恐嚇。

    綜合外媒報導，斯普林維爾警察局（Springville Police Department）本月9日收到一名屋主通報，表示院子內出現1隻野生郊狼，但這隻郊狼不知何故，右前腳卡在樹幹後無法自行脫困。警方派人抵達現場後，小心翼翼靠近郊狼所在的樹木，原本打算徒手扳動夾住郊狼的樹幹，然而嘗試多次後無果，只好改拿鐵橇全力拆樹。

    從警方錄製的救援影片顯示，這隻郊狼一看到人類接近，情緒變得更加驚慌，一邊緊張地試圖掙脫，一邊朝人發出「汪汪聲」咆哮。所幸經過警方一番努力後，終於將郊狼從樹幹中解救出來，而被嚇得不輕的郊狼，除了精神外，身體並未受太大傷害，並在脫困瞬間，迅速衝向一旁的樹林，最終身影消失在森林深處。

    影片曝光後，被網友瘋傳至各大社群平台，不少人討論此事時，還特別提及郊狼當下發出令人意外的叫聲，「簡直就是狗狗」、「牠的吠叫令我措手不及」、「我不知道原來郊狼會吠！」、「牠是郊狼？我還以為是狗！」。令有網友打趣警方，拍攝技巧有待加強；還有網友推測，郊狼原本是要抓松鼠果腹，未料反而是讓自己被樹抓住了。

