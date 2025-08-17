客人鞋味絕讚？日本虎斑貓皇「吸ㄎ一ㄤ爽臉」笑瘋千萬鏟屎官

日本一隻有著肉嘟嘟巨臉的虎斑白底貓皇，被飼主抓包狂吸來訪客人的鞋子。（圖擷取自@3k___pnt 社群平台「X」，本報合成）

2025/08/17 22:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕平時我行我素的喵星人，一旦遇到特別喜歡的人事物，就會罕見出現緊纏對方不放的情況。近期日本一隻有著肉嘟嘟巨臉的虎斑白底貓皇，被飼主抓包狂吸來訪客人的鞋子，甚至還將整張臉塞進鞋內，飼主試圖制止牠的時候，貓皇還露出一副非常享受的吸茫神情，逗趣畫面曝光後，吸引逾1800多萬名網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「三色にゃんこ」的日本女網友，13日分享家中高齡10歲、名為「喵喵」（にゃにゃ）雄性虎斑白底貓，趁著一家人在客廳聊天，跑到玄關後選定妹妹未婚夫穿的皮鞋「開吸」。從影片畫面顯示，喵喵為方便嗅聞鞋中的味道，將自己圓滾滾的巨臉，硬擠進狹窄的鞋內，僅讓雙眼等部位露出在外。

請繼續往下閱讀...

根據原PO回憶，這是一家人首次看到喵喵如此喜愛人類的鞋子，在此之前如論是家人或來訪客人，都沒有人的鞋子，能讓喵喵全神貫注做出非常熱情且瘋狂的行為，哪怕被阻止也不願停下。她還指出，喵喵與妹妹未婚夫在事發當天，其實是第一次見面，並推測妹妹未婚夫憑著獨有的「腳氣」，成功擄獲了喵喵的喜愛。

該文曝光後，獲得超過42萬人按讚，並引起許多同樣有養貓的鏟屎官共鳴，「吸上癮了」、「絕讚的鹹魚味」、「臭腳廚轉生成貓」、「貓皇就愛這一味」、「像調香師一樣認真」、「喵：這個客人我可以」、「我家的孩子也會這樣」、「人家吸貓草，牠吸鞋」、「廣志感動到痛哭流涕」、「鞋子裡面有放貓薄荷之類的東西嗎？」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法