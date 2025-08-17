職業棒球隊「該怎麼變強」？ 小學生暑假作業吸引台日球迷關注

近來日本一名就讀國小3年級的學童為了研究「千葉羅德隊該如何變強」，特別帶著自製看板前往球場詢問棒球迷們。（圖擷取自@cake0b、@dra_Lotte53246 社群平台「X」，本報合成）

2025/08/17 22:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本中小學生的暑假作業，有一項名為「自由研究」的特別課題，研究範圍、主題、內容不限，為此每年都會出現各式各樣的趣味研究。近來日本一名國小學童為了研究「職棒球隊該如何變強」，特別帶著自製看板前往球場詢問棒球迷們，其研究主題曝光後，意外吸引日本、台灣2國球迷熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ドラ」的日本網友，昨（16）日在球場觀看比賽期間，遇到一名小學3年級的學童與父母前來主動搭話，得知學童正在進行「為了讓千葉羅德隊（隸屬日本職棒太平洋聯盟的棒球隊）變強，什麼是必要的？」的自由研究，還列出自己認為可以強化的4點，並請願意受訪的球迷用貼紙指出需要加強的部分。

從照片顯示，這名小3學童列出一共「強化先發投手」、「強化救援投手」以及「能夠打出超過30支全壘打的擊球員」、「教練大村三郎（2025年起擔任千葉羅德一軍教練）」4點，「ドラ」拍照當時最多球迷黏貼紙的部分，為「強化先發投手」。「ドラ」除了加入協助研究的行列，還不忘讚賞這名學童，「未來前途無量。」

消息一出，立即吸引許多球迷與網友關注，今（17）日中午起，日本網友「ひろ@ｽｺｽｺﾏﾘｰﾝｽﾞ」、「チキンスープ」的也陸續發文表示，遇到「ドラ」在貼文中提到的小3學童，並分享他最新的調查進度，除了已獲得超過80位熱心球迷協助，目前被球迷們認為需要加強的部分榜首，則是換成了「能夠打出超過30支全壘打的擊球員」。

其他日本網友則對此留言表示，「如果是我，我會在4個部分全都黏上貼紙」、「千葉羅德請參考一下這孩子的研究內容吧！」、「自由研究的初衷之一，就是用行動去觀察自己喜歡的東西」、「如果真有能打出30支全壘打的擊球員，全世界都會搶的要他」、「假如這孩子未來成為商人並買下一支棒球隊，問題或許就解決了」。

台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發相關貼文後，也引發台灣球迷熱議，同時不忘以此調侃自己支持的中職球隊，「這隊怎樣都沒救了啦」、「我怎麼覺得是打者和救援」、「右下角的選項是要逼宮嗎？」、「羅德投手的確是主因，但打線也是真的鳥」、「來我們台灣研究富邦悍將試試，保證5分鐘內貼滿整張紙」。

