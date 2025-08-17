為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    史上最狂滅證！223顆鸚鵡蛋慘遭沖馬桶 竟奇蹟孵出37隻

    中國廣州市1名入境中國的旅客試圖將鳥蛋藏於行李並衝入洗手間下水道掩蓋罪證。（圖翻攝百度）

    2025/08/17 15:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣州白雲機場近日破獲1起離奇的大規模鳥蛋走私案。1名入境男子為躲避查緝，竟將223枚珍稀鸚鵡蛋沖入廁所馬桶企圖滅證，但最終仍被海關人員識破，連同行李中查獲的數量，總計起出240枚鳥蛋。

    綜合中媒報導，機場海關人員當時注意到1名男子在行李提取區神色緊張、反覆徘徊，隨後更長時間逗留在洗手間內。關員進入檢查時，竟在馬桶中發現4枚鳥蛋，隨即將其攔下盤查，並在其行李中起出另外13枚偽裝包裹的鳥蛋。

    在訊問下，該男子承認曾將大部分鳥蛋直接沖入下水道。海關緊急聯繫工程單位，拆開廁所管道後，成功尋回另外223枚鳥蛋。

    這批被「沖馬桶」的鳥蛋雖多數受損，但在送往專業機構搶救後，仍有37枚成功孵化。經鑑定，孵出的幼鳥包括非洲灰鸚鵡、藍黃金剛鸚鵡等多達15種被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄的珍稀物種。

    專家警告，此類走私行為不僅會對野生種群造成損失，更可能帶來跨境的疫病傳播風險。由於珍稀鸚鵡在黑市價格極高，常引發不法份子覬覦。

    廣州海關表示，依據中國《野生動物保護法》等相關規定，除非持有合法許可，嚴禁以任何形式攜帶、買賣瀕危野生動植物及其製品，情節嚴重者將被追究刑事責任。

    破損的223多枚珍稀鸚鵡蛋被沖進下水道，其中37枚最終成功孵化。（圖翻攝百度）

