飛入「艾琳」颶風眼！美空軍「颶風獵人」曝驚人景象

氣象偵察專機在飛越「艾琳」的颶風眼牆之後，颶風眼內清晰無雲的狀況清楚可見。（圖擷取自社群媒體「X」）

2025/08/17 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年大西洋颶風季第1個颶風「艾琳」（Hurricane Erin）持續朝加勒比海地區前進。有著「颶風獵人」之稱的美國空軍第53氣象偵察中隊在社群貼出「艾琳」眼牆之內的狀況，可看見氣象偵察專機在飛越「艾琳」的颶風眼牆之後，颶風眼內清晰無雲的狀況。

第53氣象偵察中隊表示，中隊飛進「艾琳」的颶風眼之中，此項任務將為國家颶風中心（NHC）提供關鍵數據，藉此改善預報準確度，幫助在颶風登陸前保障各地社區安全。從第53氣象偵察中隊拍攝的影片可看到，起初飛機在眼牆中飛行時，四周白茫茫一片，在突破眼牆後，颶風眼上空呈現一片藍天，一旁厚實的眼牆形狀也清晰可見。

「艾琳」16日增強為最高等級的5級颶風，但後續又略為減弱為4級颶風。NHC指出，「颶風獵人」發現，「艾琳」的最高持續風速達到每小時140英里（約每小時225公里），「艾琳」目前正在經歷「眼牆置換期」，在原本的眼牆外形成新眼牆，並逐步移入中心，取代舊有的內眼牆，雖然「艾琳」略為減弱，但「艾琳」的強度仍不容小覷。

NHC預測，「艾琳」的中心將於17日遠離美屬維京群島和波多黎各，並在17日晚間和18日經過土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）東部以及巴哈馬群島東南部。

Last night, the 53rd Weather Reconnaissance Squadron flew into the eye of Hurricane Erin—and captured imagery of the breathtaking stadium effect.



These missions provide critical data to the NHC to improve forecasts, helping keep communities safe before the storm makes… pic.twitter.com/RpAs7yMDRf — Hurricane Hunters （@53rdWRS） August 16, 2025

