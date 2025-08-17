飛入「艾琳」颶風眼！美空軍「颶風獵人」曝驚人景象
氣象偵察專機在飛越「艾琳」的颶風眼牆之後，颶風眼內清晰無雲的狀況清楚可見。（圖擷取自社群媒體「X」）
〔即時新聞／綜合報導〕今年大西洋颶風季第1個颶風「艾琳」（Hurricane Erin）持續朝加勒比海地區前進。有著「颶風獵人」之稱的美國空軍第53氣象偵察中隊在社群貼出「艾琳」眼牆之內的狀況，可看見氣象偵察專機在飛越「艾琳」的颶風眼牆之後，颶風眼內清晰無雲的狀況。
第53氣象偵察中隊表示，中隊飛進「艾琳」的颶風眼之中，此項任務將為國家颶風中心（NHC）提供關鍵數據，藉此改善預報準確度，幫助在颶風登陸前保障各地社區安全。從第53氣象偵察中隊拍攝的影片可看到，起初飛機在眼牆中飛行時，四周白茫茫一片，在突破眼牆後，颶風眼上空呈現一片藍天，一旁厚實的眼牆形狀也清晰可見。
「艾琳」16日增強為最高等級的5級颶風，但後續又略為減弱為4級颶風。NHC指出，「颶風獵人」發現，「艾琳」的最高持續風速達到每小時140英里（約每小時225公里），「艾琳」目前正在經歷「眼牆置換期」，在原本的眼牆外形成新眼牆，並逐步移入中心，取代舊有的內眼牆，雖然「艾琳」略為減弱，但「艾琳」的強度仍不容小覷。
NHC預測，「艾琳」的中心將於17日遠離美屬維京群島和波多黎各，並在17日晚間和18日經過土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）東部以及巴哈馬群島東南部。
Last night, the 53rd Weather Reconnaissance Squadron flew into the eye of Hurricane Erin—and captured imagery of the breathtaking stadium effect.— Hurricane Hunters （@53rdWRS） August 16, 2025
These missions provide critical data to the NHC to improve forecasts, helping keep communities safe before the storm makes… pic.twitter.com/RpAs7yMDRf
