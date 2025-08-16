為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    古怪「鯊魚鯨」化石現身 澳洲揭鯨魚遠古祖先

    新發現的早期鯨類「杜氏亞努斯鯨」（Janjucetus dullardi） 的生態復原圖，描繪其幼鯨與母鯨在2600萬年前澳洲淺海的樣貌。（圖：維多利亞博物館）

    新發現的早期鯨類「杜氏亞努斯鯨」（Janjucetus dullardi） 的生態復原圖，描繪其幼鯨與母鯨在2600萬年前澳洲淺海的樣貌。（圖：維多利亞博物館）

    2025/08/16 10:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《SciTechDaily》報導，澳洲維多利亞州發現一具距今約2600萬年的鯨類化石。這種新物種名為杜氏亞努斯鯨 （Janjucetus dullardi），體長僅約2公尺，卻擁有鋒利牙齒與大眼，被認為是現代鬚鯨早期的親屬。

    根據維多利亞博物館研究所，該化石由當地居民杜拉德 （Ross Dullard） 於2019年在維多利亞州Jan Juc沿岸發現，為部分頭骨，仍保有牙齒與耳骨結構。研究團隊因此以杜拉德姓氏命名為新物種。

    研究主要作者、蒙納許大學博士生鄧肯 （Ruairidh Duncan） 表示：「想像一下鯊魚版本的鬚鯨——體型小巧，看似可愛，但絕不是無害的。」研究顯示，杜氏亞努斯鯨屬於哺乳齒鯨類 （mammalodontid），僅存在於約3400萬至2300萬年前的漸新世。

    這是維多利亞州已知的第三種哺乳齒鯨類，也是全球第4例。更重要的是，這是首次同時保存牙齒與內耳構造的樣本。透過微型電腦斷層掃描，科學家得以觀察耳蝸等精細結構，推測其聽覺與感知能力。

    維多利亞博物館研究所古脊椎動物學資深館員費茲傑羅 （Erich Fitzgerald） 指出：「羅斯的發現解開了鯨魚演化史上從未見過的一個篇章，提醒我們改變世界的化石可能就在家門口。」他同時強調，這片地區在古代曾是最不尋常鯨魚的孕育地。

    這項研究已刊登於《林奈學會動物學期刊》（Zoological Journal of the Linnean Society），凸顯澳洲東南部在早期鯨魚演化中的關鍵地位。研究團隊預期，維多利亞沿岸未來將持續出土更多化石，有望重寫鯨魚稱霸海洋的故事。

    「杜氏亞努斯鯨」 的部分頭骨與牙齒化石。（圖：維多利亞博物館）

    「杜氏亞努斯鯨」 的部分頭骨與牙齒化石。（圖：維多利亞博物館）

