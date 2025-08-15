遠古萌獸一口尖牙卻有「寶可夢臉」 新種古鯨魚有助解開演化謎團

新種遠古鯨魚杜氏詹札克鯨（Janjucetus dullardi）模擬圖。（美聯社）

2025/08/15 18:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕在鯨魚演化成今日所見是個雄偉卻溫和的龐然大物之前，牠們的遠古祖先曾經體型嬌小、模樣怪異又野性十足。古生物學家在澳洲海邊意外發現一具約2500萬年前的鯨類化石，經確認為一種罕見的全新物種，這項發現有可能解開鯨魚演化的謎團。

《美聯社》15日報導，研究人員本週在《林奈學會動物學期刊》（Zoological Journal of the Linnean Society）發表這份研究報告，正式將此新物種命名為「杜氏詹札克鯨」（Janjucetus dullardi），為「詹札克鯨屬」。這具未成年個體標本，鼓凸的眼睛如網球般大，嘴部細長似鯊，滿口利齒，其體型小到用一具單人床就可以放得下，但是卻是天生的掠食者。

報告作者之一、澳洲「維多利亞博物館研究院」（Museums Victoria Research Institute）脊椎動物古生物學資深策展人費茲傑羅（Erich Fitzgerald）形容，牠「可愛得很騙人」，「看起來可能像鯨、海豹和寶可夢（Pokémon）的某種奇怪混合體，但是卻非常獨樹一格」。

這具化石是2019年在維多利亞州詹札克海灘（Jan Juc Beach）發現，為包含耳骨、牙齒的部分顱骨，該地以發現幾種最怪異鯨類出名，被視為了解早期鯨類演化的熱點，杜氏之名是根據發現者、業餘化石尋寶人杜拉德（Ross Dullard）命名。費茲傑羅說，這個新種鯨魚屬於乳齒鯨科，這種只存活於漸新世的早期鯨魚族群，包括這具化石在內，目前全球僅辨識出4個物種。研究推測，詹札克鯨體長可達約3公尺，是鬚鯨的早期支系，但是模樣與現代鯨魚十分不同，牠們可能仍保有小小的殘肢，突出於身體之外，不過，這些疑惑還有待日後發現更多更完整骨架，才能解開。

費茲傑羅說，鯨類在所有生命史中，是一個相當小的族群，在萬年侵蝕、洋流沖刷和食腐動物影響下，能以化石形式保存下來者「只是少數中的少數」，因此，詹札克鯨的發現，不僅可提供史前鯨魚覓食、移動與行為樣貌的線索，在今日海洋生物正面臨暖化威脅之際，也有助於了解，遠古鯨類如何適應較溫暖的海洋。

杜氏詹札克鯨部份顱骨化石。（美聯社）

維多利亞博物館古生物學家檢視杜氏詹札克鯨化石。（美聯社）

