超真實連結! 取下手臂骷髏圖樣刺青 美護理師裱框紀念亡夫

2025/08/15 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國西維吉尼亞州一名護理師安潔莉卡（Angelica Radevski）在丈夫突然離世後，將丈夫生前刺青的皮膚切下來保存並裝裱成畫框。罕見作法在TikTok上曝光後，引發網友熱論。

《紐約時報》報導，35歲安潔莉卡與55歲的TJ相愛多年，在2021年結婚，並撫養一兒。今年3月TJ意外過世，安潔莉卡不想遵照傳統只留骨灰或照片，再加上TJ生前身上有超過70個刺青。因此，為了紀念丈夫，她決定保存丈夫手臂上其中一個刺青。最終選擇骷髏圖樣，而兩人的兒子稱這個圖案是「最能代表爸爸」的印記。

在葬禮後，安潔莉卡用筆在TJ手臂上標記範圍，殯葬人員依此取下刺青皮膚，並送往專業公司進行保存處理及加工，整個過程需耗時90天。安潔莉卡表示，收到作品的瞬間，感覺既震撼但又美好，因為相框中的刺青，保留了丈夫生前的皮膚質地及細紋。

這樣的操作，引來網友熱議，有的網友獻上祝福，但也有人認為這舉動像恐怖片情節，甚至有人將她與連環殺手相比。但安潔莉卡並不在意，她強調，這讓她和兒子比起看照片，更有真實的情感連結，當想念他時，握著相框就像他在身邊。

