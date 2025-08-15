為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    乳頭疼痛流膿！ 44歲男刀插胸腔8年 恐怖X光照曝光

    坦尚尼亞的一名男子因為右邊乳頭流膿疼痛不已而就醫，因為只有乳頭流膿並無其他症狀讓醫師十分困惑，沒有想到經過詳細的檢查過後，發現男子體內胸腔處插著一把刀，而這把刀已經在男子體內8年。（圖擷取自 Journal of Surgical Case Reports ）

    坦尚尼亞的一名男子因為右邊乳頭流膿疼痛不已而就醫，因為只有乳頭流膿並無其他症狀讓醫師十分困惑，沒有想到經過詳細的檢查過後，發現男子體內胸腔處插著一把刀，而這把刀已經在男子體內8年。（圖擷取自 Journal of Surgical Case Reports ）

    2025/08/15 15:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞的一名男子因為右邊乳頭流膿疼痛不已而就醫，因為只有乳頭流膿並無其他症狀讓醫師十分困惑，沒有想到經過詳細的檢查過後，發現男子體內胸腔處插著一把刀，而這把刀已經在男子體內8年。

    綜合外媒報導，坦尚尼亞1名44歲男子因為乳頭流膿而到醫院就診，醫生初步檢查發現男子並無胸痛、呼吸困難、咳嗽、發生等症狀，生命體徵也都在正常值，讓醫療團隊非常困惑，但在照X光後，發現有一把刀從男子右肩胛骨插入，停留在胸腔中，男子才想起來 8年前曾跟人發生肢體衝突，在衝突的過程中被刺多刀，當時醫生有做醫療處置，這8年間也都正常生活，直到最近乳頭流膿。

    醫生趕緊安排手術，將這把刀刃小心取出，並將周圍壞死的組織與膿液清理乾淨，術後男子在加護病房觀察24小時後，轉至一般病房住院10天，這起神奇的案例之後也登上《外科病例報告期刊》（Surgical Case Reports）報告中稱男子恢復良好，後續檢查也沒有其他異常。

