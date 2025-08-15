為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    嚇死人！南韓首爾街頭設「3D全息投影警察」

    首爾市中區的繁華地段苧洞3號公園，近期出現一位身穿制服、身高超過170公分的「警察」定時現身。（取自首爾中央警署）

    2025/08/15 15:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為了嚇阻酒後鬧事、搶劫等治安問題，南韓出動「3D全息投影警察」。首爾市中區的繁華地段苧洞3號公園，近期出現一位身穿制服、身高超過170公分的「警察」定時現身，提醒民眾「發生緊急狀況時，警方會即時出動，這裡有安裝監視器」。不過這位警察並不是真人，而是由警方設置的3D立體全息投影，每晚定時「出巡」。

    全息投影（英文：Holographic Projection）是一種利用雷射、光學干涉與反射技術，讓影像看起來像是立體浮現在空中的技術，讓人可以不需戴眼鏡就從不同角度看到影像的立體效果。

    綜合韓媒報導，這項創新措施其實早在去年10月就已啟用，警方在公園內設置真人等比例大小的投影設備，每晚7點至10點之間定時播放投影影片，模擬警察站崗的情境。根據警方公布的數據，該設備運作8個月後（至今年5月），公園周邊的「五大類型犯罪」（包含殺人、搶劫、性侵、竊盜與暴力）發生率比起設置前同期減少了22%，成效顯著。

    這座公園原本是當地酒後鬧事、滋擾事件的熱區，警方指出，「雖然仔細看得出來那不是真人，但光是『有警察在場』的感覺，就有很大嚇阻效果。」

    中部警察局也透露，為了讓畫面更逼真，影片是請模特兒穿上全年皆適用的標準制服拍攝，避免夏裝或冬裝在季節錯誤時播放造成突兀。此外，該區外國觀光客眾多，這名「全息警察」也意外吸引不少外國遊客拍照打卡，成為另類景點。

    南韓警方強調，這項技術雖然無法直接逮捕犯人，但在預防犯罪、營造安全感方面確實有實質成效，未來也可能視情況擴大應用範圍。

