鸚鵡也有「街舞魂」？澳洲研究驚見30種魔性舞步 17招首度曝光

2025/08/14 13:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》的報導，一項研究發現，澳洲的鳳頭鸚鵡 （cockatoos） 能展現由多達30種不同動作組成的舞蹈行為，其中17種動作為科學界首次記錄。

該研究發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One），由查爾斯史都華大學 （Charles Sturt University） 的研究團隊執行。團隊分析了社群媒體上的45段影片，並對澳洲瓦加瓦加動物園 （Wagga Wagga Zoo） 內的6隻鳳頭鸚鵡進行了觀察。觀察指出，這些鳥類在播放音樂、音訊甚至無聲的條件下，都會展現出舞蹈行為。

研究辨識出的動作包含甩頭、橫向踏步、身體滾動與半轉身，以及一種被稱為「抖鬆羽毛」（fluff） 的鳥類特定行為。其中一隻受觀察的個體，展現出包含17種其他鳥類未曾出現動作的獨特動作組合。

研究人員推測，圈養鸚鵡的舞蹈能力，可能是其求偶儀式的遺留行為，在圈養環境中被用於自我互動或與飼主的互動。查爾斯史都華大學的動物行為學家弗雷雷 （Rafael Freire） 指出：「與人類舞蹈的相似性，讓我們很難反駁鸚鵡具備成熟的認知與情感過程，而為牠們播放音樂或許能改善其動物福利。」

該論文總結，鳳頭鸚鵡的舞蹈行為由範圍廣泛的動作組成，並建議需要進一步研究，以確定音樂是否能觸發圈養鳥類的舞蹈，以及此行為是否可作為一種「環境豐富化」（environmental enrichment） 的手段。

研究記錄到的10種最常見舞蹈動作示意圖。（圖擷取自Zenna Lugosi/Lubke et al., PLOS One）

