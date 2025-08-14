為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    鸚鵡也有「街舞魂」？澳洲研究驚見30種魔性舞步 17招首度曝光

    仰光街頭正在吃東西的鳳頭鸚鵡。示意圖。（歐新社資料照）

    仰光街頭正在吃東西的鳳頭鸚鵡。示意圖。（歐新社資料照）

    2025/08/14 13:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》的報導，一項研究發現，澳洲的鳳頭鸚鵡 （cockatoos） 能展現由多達30種不同動作組成的舞蹈行為，其中17種動作為科學界首次記錄。

    該研究發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One），由查爾斯史都華大學 （Charles Sturt University） 的研究團隊執行。團隊分析了社群媒體上的45段影片，並對澳洲瓦加瓦加動物園 （Wagga Wagga Zoo） 內的6隻鳳頭鸚鵡進行了觀察。觀察指出，這些鳥類在播放音樂、音訊甚至無聲的條件下，都會展現出舞蹈行為。

    研究辨識出的動作包含甩頭、橫向踏步、身體滾動與半轉身，以及一種被稱為「抖鬆羽毛」（fluff） 的鳥類特定行為。其中一隻受觀察的個體，展現出包含17種其他鳥類未曾出現動作的獨特動作組合。

    研究人員推測，圈養鸚鵡的舞蹈能力，可能是其求偶儀式的遺留行為，在圈養環境中被用於自我互動或與飼主的互動。查爾斯史都華大學的動物行為學家弗雷雷 （Rafael Freire） 指出：「與人類舞蹈的相似性，讓我們很難反駁鸚鵡具備成熟的認知與情感過程，而為牠們播放音樂或許能改善其動物福利。」

    該論文總結，鳳頭鸚鵡的舞蹈行為由範圍廣泛的動作組成，並建議需要進一步研究，以確定音樂是否能觸發圈養鳥類的舞蹈，以及此行為是否可作為一種「環境豐富化」（environmental enrichment） 的手段。

    研究記錄到的10種最常見舞蹈動作示意圖。（圖擷取自Zenna Lugosi/Lubke et al., PLOS One）

    研究記錄到的10種最常見舞蹈動作示意圖。（圖擷取自Zenna Lugosi/Lubke et al., PLOS One）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播