8月有兩個情人節！今天是「綠色情人節」 由來曝光

今天8月14日是一年一度的「綠色情人節」（Green Day）。

2025/08/14 13:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月份除了七夕情人節（29日）外，今天8月14日還是一年一度的「綠色情人節」（Green Day）。這個源自韓國的節日雖然不像西洋情人節或白色情人節那般廣為人知，卻因其「擁抱自然、愛護地球」的主題，在年輕族群間逐漸累積人氣，也為浪漫關係增添一抹清新綠意。

「綠色情人節」的概念最早興起於韓國，每個月的14日都有不同主題的情人節，而8月14日正是象徵自然與和平的「綠色」日子。這一天，情侶們會選擇走進戶外，一起登山、露營、野餐，或是到植物園、濕地公園感受大自然的氣息。有些人則會互送綠色盆栽、多肉植物、手作永生苔球等小禮物，作為對彼此感情長久茁壯的祝福。

在網路社群上，也可見不少人分享自己的「綠色情人節行程」，從綠色穿搭、森林系約會、美食野餐籃到環保旅遊提案，讓這個原本小眾的情人節逐漸受到注目。有花店業者表示，近期不少顧客詢問適合「綠色情人節」的植物禮品，觀察到這股風潮已有連年升溫之勢。

目前以「每月14日為情人節」的概念來看，從1月的「日記情人節」、2月的「西洋情人節」、到12月的「擁抱情人節」，全年共有12個不同主題的情人節，各自象徵不同階段或形式的愛情。雖然這些節日多半由韓國發起，帶有濃厚的文化創意與商業色彩，但對許多重視儀式感的情侶而言，也成了表達愛意、創造回憶的重要時刻。

