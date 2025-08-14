港餅店推「南京紅姐」離職餅！網笑瘋：隔著螢幕都聞到異味

香港餅店將「南京紅姐」事件化為創意離職餅，餅乾上還將經典名句「來都來了」改為「辭都辭了」，十分傳神。（圖取自臉書＠華爾登餅店）

2025/08/14 11:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕上月在網路引爆熱議的中國「南京紅姐千人斬」事件，其戲劇性的情節與經典對白，至今仍是網友們二創惡搞的熱門題材。近日，香港一家餅店腦筋動得快，竟將這起勁爆的社會事件設計成「離職餅乾」（香港稱散水餅），更把紅姐的魔性金句「來都來了」改成「辭都辭了」，傳神創意讓大批網友笑到噴飯，直呼「隔著螢幕都聞到餅傳出陣陣異味！」

據港媒《香港01》報導，香港以製作創意「散水餅」（指離職時分送給同事的點心）聞名的「華爾登餅店」，近日在臉書貼出最新力作。店家特製了兩款紅姐頭像造型的餅乾，並大玩港式「諧音哏」，將紅姐金句「來都來了」巧妙改成符合離職情境的「辭都辭了」，另一款則刻上「肛門再見」（諧音「江湖再見」），創意令人拍案叫絕。

店家在貼文中透露，起因是一名顧客詢問是否有「更勁爆」的新款模具，於是便為他客製化了這款「紅姐散水餅」，希望他的同事們會喜歡。老闆更分享製作過程表示：「從未感覺到做一單散水餅，要忍住笑去做」。他還特別貼出一張有壓花滾邊的餅乾照片，笑稱「捆了邊的紅姐更加神似」。

貼文一出立刻引發網友暴動，紛紛笑稱「還沒離職都想買」、「太有才了！」、「收到這個餅，尷尬癌都發作了」。更有網友敲碗，建議店家考慮在中秋節推出「紅姐系列慶團圓」月餅。許多熟悉事件的網友也大玩相關名哏，留言笑稱想用「西瓜」、「半桶油換」，並模仿紅姐語氣說「隔個mon（螢幕）都聞到D餅好大陣味！」（隔著螢幕都聞到餅有好大的味道），創意互動讓人捧腹。

除了「辭都辭了」版本，店家還大玩諧音哏，推出「肛門再見（江湖再見）」款餅乾，創意讓網友笑翻。（圖取自臉書＠華爾登餅店）

