公鳥竟會下蛋！ 澳洲笑翠鳥「性逆轉」震驚學界

最新研究發現，澳洲笑翠鳥出現了令人驚訝的性逆轉現象，甚至有基因上的雄鳥具備產卵能力，科學家憂心可能與環境荷爾蒙汙染有關。（法新社）

2025/08/14 10:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲驚見大規模的鳥類「性逆轉」現象。1項最新研究發現，包括笑翠鳥（kookaburras）、鵲鳥（magpies）與虹彩吸蜜鸚鵡（lorikeets） 在內的5種常見澳洲鳥類，竟有高達6%的個體，其基因性別與生殖器官不符，科學家憂心這可能是環境汙染物引發的生態警訊。

根據《法新社》報導，這項由陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）進行的研究，對近500隻野生鳥類進行DNA測試。研究共同作者波特文（Dominique Potvin）指出：「這顯示野生鳥類的性別決定比我們想像的更具流動性，且此現象可持續至成年。」

研究發現，絕大多數的性逆轉案例，是基因上的雌鳥，卻長出了雄性的生殖腺。然而，團隊也記錄到一個更為驚人的案例。波特文表示：「我們還發現1隻基因上為雄性的笑翠鳥，卻具有活躍的生殖能力，體內有巨大的濾泡與擴張的輸卵管，顯示牠最近曾產過卵。」

這種性逆轉現象在爬蟲類與魚類中較為人知，但在野生鳥類與哺乳類中極為罕見。科學家雖尚不確定原因，但推測可能與環境因素有關，例如會干擾荷爾蒙的化學物質在野外地區累積。

波特文強調，理解性逆轉的發生方式與原因，對於物種保育及提升鳥類研究的準確性至關重要。這項研究已於本週發表在經同儕審查的《生物學通訊》（Biology Letters） 期刊。

