    首頁　>　蒐奇

    全球最老在世雞在德州 「珍珠」14歲69天獲金氏世界紀錄認證

    美國德州一隻高齡母雞名稱「珍珠」今年正式獲金氏世界紀錄認證，成為「全球最年長在世的雞」，年齡高達14歲零69天。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    2025/08/14 11:39

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一隻名為「珍珠」的高齡母雞今年獲金氏世界紀錄認證，成為「全球最年長在世的雞」（world's oldest living chicken），年齡高達14歲又69天，壽命遠超過一般雞隻的3至10年平均值。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網於12日發布聲明，居住丹頓郡小鎮小榆樹（Little Elm）的飼主胡爾（Sonya Hull）透露，她在2011年3月13日由親手在家中孵化器孵出「珍珠」（Pearl），是一隻「復活節彩蛋雞」（Easter-Egger Hen），胡爾坦言，「她真的打破所有可能，因為該品種的母雞通常只能活5到8年。」

    據了解，「珍珠」的一生歷經不少波折，包括曾摔斷腿、被浣熊攻擊、關節炎，甚至得過「雞痘」。隨著年紀增長，珍珠的行動力已大不如前，現在多數時間待在住所洗衣房休息。胡爾為牠打造舒適空間，也會每天帶牠出門曬太陽，然德州酷熱的天氣讓珍珠待久會喘，因此外出時間不長。

    胡爾說，「珍珠」現在雖然走不太動，但還能用「滑行」方式移動，偶爾伸展關節僵硬的雙腳，平日餐點包括新鮮菠菜、生菜、水果、堅果輪、雞飼料、碎玉米、酥脆點心等。珍珠喜歡依偎在拖把旁邊，甚至和她的夾腳拖鞋一起睡覺。

    胡爾笑說，珍珠能活這麼久，全靠多年來家人的細心照料與關愛，「她是我們家的一份子，也是一個奇蹟」。

    據金氏世界紀錄指出，「珍珠」於今年5月22日正式登錄為「全球最年長在世雞」。

