    首頁　>　蒐奇

    別碰！詭異病毒入侵 美驚現「科學怪人」兔 頭長恐怖黑刺

    美國科羅拉多州柯林斯堡居民拍下臉部長出恐怖黑色增生物的「科學怪人」兔子照片。此現象由一種病毒引起，官方已警告民眾切勿觸碰。（圖取自X平台）

    美國科羅拉多州柯林斯堡居民拍下臉部長出恐怖黑色增生物的「科學怪人」兔子照片。此現象由一種病毒引起，官方已警告民眾切勿觸碰。（圖取自X平台）

    2025/08/13 21:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國部分地區正出現感染一種詭異病毒的「科學怪人」兔子，牠們的頭上長出怪誕的黑色觸角狀增生物，且目擊事件正在增加。科羅拉多州公園及野生動物部 （CPW） 已對民眾發出嚴厲警告：「請勿觸碰牠們！」

    根據英國《每日郵報》 報導，這些突變兔子感染了一種名為「棉尾兔乳突瘤病毒」（CRPV），或稱「肖普乳突瘤病毒」（Shope papilloma virus）。病毒會導致動物頭部或附近長出腫瘤，在許多案例中，這些疣會發展成角質化的乳突瘤，形成駭人的「角」與「觸角」。

    科羅拉多州柯林斯堡自2024年起便有相關通報。一名當地居民曼斯菲爾德 （Susan Mansfield） 形容，她看見一隻兔子的嘴巴周圍，「像是插滿了黑色的羽毛管或黑色的牙籤」。

    官方強調，儘管目前不認為這種病毒會傳染給人類或寵物等其他物種，但仍強烈呼籲公眾與這些兔子保持距離，切勿試圖幫助牠們。病毒主要透過蚊子與壁蝨等病媒傳播，而非兔子間的直接接觸。

    對野生兔子而言，這些腫瘤最終可能長得過大，以致干擾其進食能力，導致牠們活活餓死。目前，動物管制官員並未建議對受感染的野兔實施安樂死，並重申病毒不會對公眾健康構成風險。

    有趣的是，這種長角的兔子被廣泛認為是美國西部神話傳說中「鹿角兔」（jackalope） 的生物學來源。關於長角兔的描繪，甚至可以追溯至1789年的科學著作中。

