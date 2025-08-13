摩天輪驚魂！印度女子高空9公尺垂掛險墜 員工救援影片曝

女子緊抓包廂底部掙扎，勇敢員工引導安全回艙。（圖翻攝自Instagram）

2025/08/13 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名女子在摩天輪意外摔出後，緊抓乘客車廂底部懸掛在30呎（約9.14公尺）高空，驚險畫面吸引大量民眾圍觀。正當眾人不知如何施救時，一名男子迅速爬上摩天輪，牢牢抓住女子，並引導她安全爬入下方的粉紅色包廂，成功解除危機。

根據《NDTV》報導，事發地點位於印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）巴塔帕拉（Bhatapara），墜落女子名為拉克希（Lakshmi），男子則是摩天輪的工作人員拉傑什（Rajesh）。

影片中可見女子多次試圖回到車廂，隨著摩天輪旋轉升降，她幾度險些墜落，整個過程驚心動魄。事件於10日被分享在社群網站上，曝光後已獲得超過6700萬點閱，網友紛紛讚揚男子的英勇舉動，並有人質疑遊樂園的安全措施是否完善。

目擊者表示，摩天輪慢速運轉時女子掙扎求生的過程驚心動魄，事件引發對遊樂場高空設施安全規範的廣泛討論，當局已介入調查，表示將全面檢視設施安全標準，以防類似意外再次發生。

