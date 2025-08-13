為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    摩天輪驚魂！印度女子高空9公尺垂掛險墜 員工救援影片曝

    女子緊抓包廂底部掙扎，勇敢員工引導安全回艙。（圖翻攝自Instagram）

    女子緊抓包廂底部掙扎，勇敢員工引導安全回艙。（圖翻攝自Instagram）

    2025/08/13 22:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度一名女子在摩天輪意外摔出後，緊抓乘客車廂底部懸掛在30呎（約9.14公尺）高空，驚險畫面吸引大量民眾圍觀。正當眾人不知如何施救時，一名男子迅速爬上摩天輪，牢牢抓住女子，並引導她安全爬入下方的粉紅色包廂，成功解除危機。

    根據《NDTV》報導，事發地點位於印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）巴塔帕拉（Bhatapara），墜落女子名為拉克希（Lakshmi），男子則是摩天輪的工作人員拉傑什（Rajesh）。

    影片中可見女子多次試圖回到車廂，隨著摩天輪旋轉升降，她幾度險些墜落，整個過程驚心動魄。事件於10日被分享在社群網站上，曝光後已獲得超過6700萬點閱，網友紛紛讚揚男子的英勇舉動，並有人質疑遊樂園的安全措施是否完善。

    目擊者表示，摩天輪慢速運轉時女子掙扎求生的過程驚心動魄，事件引發對遊樂場高空設施安全規範的廣泛討論，當局已介入調查，表示將全面檢視設施安全標準，以防類似意外再次發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播