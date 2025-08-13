長途飛行想放鬆？ 專家建議避開「這些電影」

專家建議搭飛機時，要避開恐怖片與沉重劇情。示意圖。（彭博社）

2025/08/13 19:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕享受飛行時光，很多人喜歡在高空中放鬆、觀賞電影，但心理專家提醒，選錯片可能增加焦慮。最新調查指出，雖然恐怖片在飛機上十分受歡迎，但對於搭機時容易緊張的乘客而言卻是大忌。

根據《紐約郵報》報導，心理學家羅德·米切爾（Rod Mitchell）表示，飛行中看恐怖片，就像在壓力測試中喝濃縮咖啡。他指出，災難片，尤其是涉及飛機或密閉空間的情節，會觸發鏡像神經元，讓觀影者感受到真實的危險。即使是最常見的劇情片，也可能在高空中造成情緒負擔。米切爾提醒，沉重的情感劇在高空中影響特別大，因為你已經身處疲倦和受限的環境中。

請繼續往下閱讀...

對於容易焦慮的乘客，專家建議選擇輕鬆片，例如童年動畫片，不僅帶來懷舊感，也能提供情感上的安慰與簡單逃離現實的空間。米切爾表示，熟悉的電影是祕密武器，低強度選擇能讓你的神經系統放慢節奏。

此外，米切爾提供了其他適合飛行觀看的類型來對抗時差：動作片可釋放小量腎上腺素抵抗嗜睡、快節奏喜劇讓大腦保持活躍、紀錄片則刺激好奇心。他建議，當需要保持警覺時，可以有目的地利用影片強度。若目標是助眠，慢節奏時代劇或有舒緩旁白的自然紀錄片效果最佳。

