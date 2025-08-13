悲劇！印度妻遭輾斃無人救 丈夫將遺體「綁後座」冒雨騎數十公里

印度男子車禍失妻，因無人援助將遺體綁在摩托車後座駛離現場，最終被警方攔下。（圖擷取自X@santrameme）

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子在公路車禍中失去妻子後，因沿途無人願意停下援助，被迫將妻子的遺體綁在摩托車後座，獨自駛離現場。途中他行經多段國道，最終被巡邏警員攔下，並由警方協助將遺體送往醫院。

根據《印度斯坦時報》報導，男子名為亞達夫（Amit Yadav），來自中央邦塞奧尼區（Seoni district, Madhya Pradesh），8月9日與妻子嘉希（Gyarsi）騎摩托車返回家鄉卡蘭普爾（Karanpur）時，在馬哈拉施特拉邦納格浦爾（Nagpur）－賈巴爾普爾（Jabalpur）國道附近遭高速貨車撞擊，妻子跌落後被輾斃，肇事車輛隨即逃逸。

令亞達夫絕望的是，無論他如何招手、大聲呼喊，沒有一輛車願意停下來提供協助或幫忙報警。最終，亞達夫心死地取下頭巾，將嘉希綁在機車後座，在大雨中騎行，準備親自將愛妻遺體運回家鄉。途中，巡邏警員發現異狀將他攔下，並將遺體送往醫院進行驗屍。

當地警方已依《印度刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）相關條文立案，並展開追緝肇事貨車及司機。官員表示，除了追究肇事責任外，也會檢討國道沿線的緊急救援與通報機制，避免此類悲劇重演。

Nagpur Man Transports Wife’s Body On Motorcycle After Fatal Accident. The incident took place on Sunday at nearly 12 p.m. on the Nagpur-Jabalpur National Highway near the Morfata area under the Deolapar police jurisdiction. The woman identified as Gyarsi Amit Yadav. #nagpur pic.twitter.com/eWFGtHWiQ4 — Vladimir Nagpurkar （@santrameme） August 11, 2025

