    首頁　>　蒐奇

    楊柳颱風直撲台灣！他查衛星雲圖驚見「母湯形狀」全場歪樓

    許多民眾從昨（12）日緊盯颱風最新資訊，有網友分享自己查看衛星雲圖時，發現楊柳的預估路線出現令人害羞的「母湯形狀」。（圖擷取自Windy，本報和成）

    許多民眾從昨（12）日緊盯颱風最新資訊，有網友分享自己查看衛星雲圖時，發現楊柳的預估路線出現令人害羞的「母湯形狀」。（圖擷取自Windy，本報和成）

    2025/08/13 14:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風楊柳快速直撲台灣，中央氣象署比對數據確認，楊柳在今（13）日下午1點左右，從台東縣太麻里一帶登陸。為確保安全與抓緊防颱工作，許多民眾從昨（12）日開始緊盯颱風最新資訊，不過有網友分享自己查看衛星雲圖時，發現楊柳的預估路線出現令人害羞的「母湯形狀」，引起大批網友留下各種歪樓討論。

    據了解，社群平台Threads目前瘋傳一張衛星雲圖截圖，來自一名網友分享楊柳颱風資訊、請民眾務必小心安全的發文附圖。從畫面顯示，楊柳颱風的路徑預測路線，紫色所涵蓋的輪廓，神似人類男性的生殖器官，讓事後才發現這幅畫面有奇怪形狀的原PO，對此嘖嘖稱奇，「可能今年颱風都偏南跑，南上加男，才有這種形狀。」

    其他網友則紛紛歪樓表示，「有幾級！」、「10級甚至9級」、「為什麼這颱風一個屌樣」、「我懷疑你在開車，但我沒有證據」、「你在講颱風，結果大家都在關注臺風屌」、「我不是氣象專家，但我認為這次的颱風形狀非常具有攻擊性」、「這不是《銀魂》裡面的阿姆斯特朗回旋加速噴氣式阿姆斯特朗炮嗎？還原度還真高啊」。

    該文已累積吸引逾100萬人次瀏覽，在楊柳颱風在台東至太麻里一帶登陸後，原PO、氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」與其他網友，再度提醒大家小心安全。

