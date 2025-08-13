為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    美雷擊電線炸火球與藍光 畫面破千萬觀看網驚呼「世界末日」

    美國南卡羅來納州公路發生雷擊，公路兩側電線杆幾乎同時爆炸，分別在空中形成橘色火球及藍色火花。（擷取自Mount Pleasant Police Department/FB）

    2025/08/13 12:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州芒特普萊森特（Mount Pleasant）11日11日驚現罕見景象，一道雷電擊中公路電線，不僅在空中瞬間引發巨大火球，另一端電線還閃出詭譎藍光，震撼畫面瞬間在網路瘋傳。

    綜合外媒報導，芒特普萊森特警察局昨（12日）在臉書粉專Po一段行車紀錄器影片，畫面中大雨傾盆，雷擊精準劈中17號公路上方的電線，瞬間燃起橘紅色火球，衝擊波沿電線傳送至另一端時，則爆出藍色光芒與火花，場面宛如電影特效。警方也在貼文中打趣表示：「星期一有點太刺激了！」

    當地能源公司 Dominion Energy 指出，雷擊與爆炸導致 17 號公路雙向封閉數小時，並造成約 600 戶居民停電。所幸事件中無人受傷，經搶修後電力已全面恢復，倒塌的電線也被移除。

    該段影片上傳不到兩天已累積近2萬人按讚、突破1600萬次觀看，網友留言驚呼，「這裡到底發生了什麼世界末日？」、「接下來我們就要死了嗎？」、「我以為只會在電影裡看到這樣的場景」。

