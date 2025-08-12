捕蛇大賽！佛州男子1月捕獲87條巨蟒 奪萬元獎金創驚人紀錄

亞倫·曼與同伴肩扛巨蟒，慶祝自己創下捕蛇紀錄。（圖擷取自FaceBook@South Florida Water Management District）

2025/08/12 19:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名男子僅用一個月，就捕獲多達87條入侵性的緬甸蟒，憑驚人的捕蛇成績奪下州政府獎勵金1000美元（約新台幣2萬9999元）。該男子與同伴合影時，將巨蟒掛在肩上，笑言這次的收穫不僅是紀錄，更是實實在在的獎勵。

根據《紐約郵報》報導，此次亞倫·曼（Aaron Mann）參與的是南佛羅里達水管理局（SFWMD）推行的「蟒蛇清除計畫」，該計畫鼓勵居民捕殺緬甸蟒等入侵物種。該單位每月會頒發1,000美元（約新台幣3萬元）給捕獲數量最高的參賽者。而亞倫在7月單月就剷除87條巨蟒，創下單人抓捕數最高的驚人紀錄。

佛州為控制緬甸蟒數量，每年都會舉辦「佛羅里達蟒蛇挑戰賽」，去年為期10天的比賽中，所有的參賽者共捕獲200條蟒蛇，其中的冠軍得主僅捕獲20條蟒蛇，獎金高達1萬美元（約新台幣30萬元）。此外，專業蟒蛇清除人員每捕獲一條可獲得50美元（約新台幣1499元），超過4英尺的蛇每多一英尺可再加25美元（約新台幣749元）。

自1990年代起，佛羅里達大沼澤地陸續出現緬甸蟒，主要因寵物交易盛行與棄養放生所致。這種非本土蛇類在當地缺乏天敵，迅速繁殖並對原生野生動物構成威脅，就連美國本土短吻鱷這種頂級掠食者都曾遭到吞食，嚴重破壞生態平衡。

該州為解決緬甸蟒問題，近年推出創意追蹤系統，利用仿真機械兔子來追查蟒蛇的行蹤，再由清除人員到場處理。雖然自2000年以來已清除約1.9萬條，但實際數量至今仍不明，顯示防治不易。緬甸蟒會捕食鳥類、哺乳類與爬行動物，破壞食物鏈，並衝擊美洲豹、猛禽甚至短吻鱷等頂級掠食者的生存空間。

