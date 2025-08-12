為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    挑戰4人團隊用牙籤吃烤豆！3分鐘吞559顆刷新世界紀錄

    美國多次打破世界紀錄的拉許日前與知名YouTuber、12屆世界冠軍雜耍高手霍頓及其團隊合作，在洛杉磯近郊一處錄影棚，挑戰「4人團隊3分鐘內用牙籤吃最多烤豆」，他們在3分鐘內共吞下559顆烤豆，成功打破金氏世界紀錄。（圖擷自「Record Breaker Rush」YouTube頻道）

    2025/08/12 10:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國多次打破世界紀錄的拉許（David Rush）日前與知名YouTuber、12屆世界冠軍雜耍高手霍頓及其團隊合作，在洛杉磯近郊一處攝影棚，挑戰「4人團隊3分鐘內用牙籤吃最多烤豆」，他們在3分鐘內共吞下559顆烤豆，成功打破金氏世界紀錄。

    綜合外媒報導，這項紀錄原本由429顆豆子保持，拉許、霍頓（Josh Horton）及2名團隊成員一字排開開吃，目標是每人至少嗑下100顆，而拉許自己則力拼突破個人紀錄178顆，公開影片可見，計時開始後，4人迅速使用牙籤戳烤豆放入口中，相當逗趣。

    據了解，4人在3分鐘內共吞下559顆烤豆，足足比原紀錄多出近130顆，一舉奪下團隊項目世界第1。此外，拉許個人也在同場挑戰中，以211顆的成績刷新自己的個人世界紀錄，先前的紀錄是178顆。

    拉許坦言，「本來只打算破1項紀錄，結果一次收穫2個世界第一！」至此，拉許再添兩項金氏世界紀錄，繼續鞏固他「紀錄達人」的封號。

